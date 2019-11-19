高院裁禁蒙面法違憲　中聯辦：最終判斷權毫無疑問屬人大常委會

民主派司法覆核《禁止蒙面規例》勝訴，高等法院昨（18日）裁定緊急法在「危害公安」的情況下使用屬違反《基本法》，而《禁蒙面法》對基本權利的限制超乎合理需要。裁決結果引起中央強烈反彈，全國人大常委會法制工作委員會發言人臧鐵偉更表示，「香港特別行政區法律是否符合《基本法》，只能由全國人大常委會作出判斷和決定」。 中聯辦負責人接受新華社訪問時指，注意到高院原訟法庭的判決中，裁定《緊急法》的部分條款不符合基本法的規定。中聯辦認為，根據《中華人民共和國憲法》規定，香港本地法律是否抵觸基本法的最終判斷權，毫無疑問屬於全國人大常委會。

郭榮鏗等23名立法會議員就《禁蒙面法》提出司法覆核。（資料圖片/張浩維攝）

中聯辦指，香港終審法院早在有關案件的判決中就已認同，全國人大常委會解釋《基本法》的權力，來自於《中華人民共和國憲法》並載於《基本法》，屬於一般性和不受約制的權力。

中聯辦又指在1997年2月23日，第八屆全國人大常委會第24次會議作出《全國人民代表大會常務委員會關於根據〈中華人民共和國香港特別行政區基本法〉第一百六十條處理香港原有法律的決定》，確認《緊急情況規例條例》不牴觸《基本法》，並採用為香港特別行政區法律。

稱行政、立法、司法機關 應尊重全國人大決定

中聯辦表示，香港的行政機關、立法機關和司法機關在依法履行職責、行使相關權力時，應當尊重全國人大常委會的有關決定。強調止暴制亂、恢覆秩序是當前最重要最緊迫的任務，香港社會各界一定會全力支持香港司法機構依法懲治暴力犯罪分子。