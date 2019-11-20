譚惠珠：港法院可判法例違憲　無權裁無效　法工委無干預法庭裁決

高等法院前日(18日)裁定，港府根據《緊急法》訂立的《禁止蒙面規例》違憲，全國人大常委會法制工作委員會發言人臧鐵偉昨評論指，只有全國人大常委會有權判定香港法律是否符合《基本法》。基本法委員會副主任譚惠珠今（20日）出席電台節目時指，只要在高度自治範圍内，本港法院能界定法例是否符合《基本法》，但沒有權力宣布該條例屬無效，又指出若條例涉及中央及地方關係，常委會才擁有判斷法例符合《基本法》與否的權力，強調「上帝歸上帝，凱撒歸凱撒」。 譚惠珠認爲，法工委及港澳辦昨發的聲明只是「Warning shot」，但不等同施壓，沒有干預法庭裁決，法庭可以不理會繼續獨立裁判，中央亦無意作下一步行動，聲明只是告訴港府現況，律政司決定是否就判決提出上訴，不代表人大將釋法。

社會不需過度猜度 會否人大釋法言之尚早

譚惠珠指，1999年「吳嘉玲案」終院裁定該法例無效後，曾爭議本港法院能否在司法解釋權内，界定法例是否符合《基本法》，最後得出結論給予法庭解釋權，強調條例須在高度自治範圍内，但沒有權力裁決法例無效。譚續指，若條例涉及中央及地方關係，則由常委會判斷法例符合《基本法》與否。

不過法庭前日只判《禁蒙面法》違憲，但沒有宣布法例無效，譚惠珠指法工委對案件發言只是不願看見重蹈1999年案覆辙，沒有干預法庭裁決之意，法庭不用理會聲明繼續獨立裁判。譚稱看不到亦不知道中央下一步行動，認爲中央亦無意再作行動，聲明只是告訴港府現況，律政司決定是否就判決提出上訴，不代表人大將釋法，但強調憲法允許人大擁最後解法權。譚惠珠又指有心理準備案件會上訴至終審法院，屆時終院須界定法例是否牽涉中央及地方關係，如涉及則需請求人大釋法，但認爲社會不需過度猜度，指司法程序至終院需時，判詞中亦涉及很多法律觀點。

譚惠珠指出，香港確實是非常危險的時候，有確實危害公安的情況，有人扔汽油彈、射箭、堵塞交通等，政府才引緊急法中的公安情況立《禁蒙面法》，中央亦希望止步制亂。譚認爲，《禁蒙面法》令上街人士不要蒙面，近期上街人數亦減少，但不評論人數減少是否由於《禁蒙面法》生效。