【逃犯條例】愛港之聲請願上演內訌鬧劇　遇「雙胞胎主席」踩場

由高達斌發起的親建制團體「愛港之聲」今（20日）早發起請願，一行50人到特首辦外聚集，成員揮舞國旗及香港區旗，手持寫有支持警察字眼的標語，其中有家長帶同兒童到抇。 請願期間上演內訌插曲，曾與高達斌有財務糾紛、自稱︱愛港之聲」主席郭美芬突然「踩場」，引起現場人士緊張。郭美芬在遠處拍照，被團體人士指罵後離開。

（鄭榕笛攝）

「愛港之聲」不滿政府高層官員和過去五個月修例風波中完全不作為，致信林鄭月娥要求政府嚴懲參與示威的學生「暴徒」，認為教育局有必要在學校用視像詳述犯法代價及灌輸正確道德觀，並派官員巡視老師在教學上有否異樣。

他們又指，高等法院裁定《禁蒙面法 》違憲是公然挑戰人大常委會，成為違法者的保護傘，認為香港需要成立24小時特別法庭，把示威者24小時內判決收監。

今次請願由「愛港之聲」召集人高達斌領導，高發言期間突然有一名懷疑與高達斌有私怨的粉紅上衣中年女士到場，引起現場人士緊張。有人把她拉到一旁相勸「今日呢個係我哋嘅活動」，亦有人喝罵她「招搖撞騙」、「你係咪收錢嚟踢盤！」惟該女不願離去，警察從中隔開兩批人士。

自稱「愛港之聲」主席的郭美芬（紫衣者）現身「踩場」，與現場人士對罵。（鄭榕笛攝）

另外，曾與高達斌有財務糾紛郭美芬出現「踩場」，郭美芬在遠處拍照，被團體人士指罵後微笑離開，期間不斷強調自己才是「愛港之聲」的主席，更主動向記者出示名片。

「愛港之聲」由高達斌成立，並任召集人、創會主席，近年「愛港之聲」屢爆內訌事件。2017年5月團體選出新主席郭美芳，她上任近半年後突然召開記者會，指高達斌企圖在未經會員同意下，解散「愛港之聲」以商業登記方式成立有限公司另起爐灶，但不獲社團事務處批准。現時以社團註冊的「愛港之聲」由郭美芳把持。