【逃犯條例】林卓廷告何君堯誹謗　立法會內「面交」律師信

建制派立法會議員何君堯上月22日在網上稱，民主黨議員林卓廷於7月21日「參與由一批『暴徒』組織和舉行名為『光復西環』活動」，又指控他當晚帶領多名穿著黑衣和喬裝成普通市民的人士，乘搭西鐵前往元朗站「進行挑釁行動」。 林卓廷早前已要求書面道歉、刪除相關影片，昨日（19日）亦透過律師入稟控告何君堯誹謗。二人今日在立法會「狹路相逢」，林卓廷親身將律師信交予何君堯。

今日立法會開會，林卓廷親手將律師信交給何君堯。（羅家晴攝）

早前發律師信要求收回言論及道歉 並無回覆

就何君堯的誹謗言論，林卓廷早前已向何君堯發律師信，要求何君堯收回有關言論及公開道歉。惟限期過後仍收不到任何回覆，因此昨日已透過律師，入稟控告何君堯誹謗。

林卓廷在今日立法會會議期間，親手將律師信交給何君堯。

7.21元朗站內全程直播 促停止誹謗否則申禁制令

林卓廷指，7.21當日他在元朗站內的過程全程直播上網，但與白衣人握手的何君堯卻誹謗他。他警告何君堯立即停止再發布相關誹謗言論，否則考慮向法庭申請臨時禁制令。至於何君堯聲言要控告林卓廷誹謗一事，林卓廷表示至今仍未收到任何法庭文件。

林卓廷在7月21日當晚於元朗站車廂內遇襲，他全程直播白衣人襲擊過程。（民主黨facebook圖片）

涉嫌違反選舉條例 廉署已立案調查

林卓廷表示，何君堯在他參選區議會選舉期間，發放此等針對他的失實言論。就此，林卓廷已去信廉政公署，投訴何君堯涉嫌違反《選舉(舞弊及非法行為)條例》，並已獲廉署立案調查。

重申7.21當日並無去中上環 指控完全捏造

至於何君堯根據《議事規則》第49B(1A)條，在立法會動議譴責林卓廷的議案，指控林卓廷於7月21日晚，直接或間接地涉及或參與在西環的非法集會，又帶領巿民假扮巿民到元朗，參與非法集會及打鬥。林卓廷指「由頭到尾都無去過中、上、西環」，表示這些指控完全捏造，批評何君堯的議案，「是香港議會史上最顛倒是非黑白、最無事實根據及最無恥的議案」。

7.21元朗黑夜事件時序↓

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批評支持議案的議員「作平庸之惡」

林卓廷同時批評三名聯署支持議案的議員容海恩、姚思榮及潘兆平「作平庸之惡」，與何君堯是一丘之貉，認為他們恃着議員在議會內發表的言論，受立法會權力及特權條例保障，可免受民事或刑事起訴，而肆意發布完全失實的誹謗言論。

林卓廷重申，警方多次就7.21事件邀請他以證人身份提供證據及口供，參與辨認兇徒程序，從無因事件拘捕他。如上述人士認為他是「元朗7.21恐襲事件」的主謀，應譴責警方「包庇」林卓廷未作拘捕。

林卓廷參選北區石湖墟區議會選舉，同區對手有新民黨、公民力量孔永業，以及無黨派候選人梁金成。

何君堯參選屯門樂翠選區，對手有民主黨盧俊宇、無申報政治聯繫的蔣靖雯。

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