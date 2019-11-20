指何君堯在Facebook作失實言論　林卓廷反告何誹謗求賠償

建制派立法會議員何君堯早前入稟控告三名包括林卓廷在內的民主派議員誹謗，林卓廷昨（19日）入稟反告何君堯在Facebook上發放影片誹謗他，有關言論令人認為他在7.21西環示威中作出暴力行為，亦令人認為他煽動了「元朗襲擊事件」，違反他就職立法會議員時所作的誓言，林直指誹謗言論影響了其聲譽及在區議會、立法會選舉的選舉活動，要求何刪去有關影片，及就此索償。

林卓廷(圖左)指何君堯在其facebook內作失實言論，令林的聲譽受損。(資料圖片)

+ 6 + 5 + 4

原告為林卓廷，被告為何君堯。林卓廷在入稟狀指，何君堯於本年10月22日在個人Facebook上發布了一段影片，何在該影片中作出了誹謗言論，有關言論令人認為他在本年7月21日的西環示威中作出暴力行為，煽動了「元朗襲擊事件」，又作出了多項違法行為，令中學生及大學生「有樣學樣」作出不當、暴力行為，包括說粗口。

有關言論亦令人認為林是議會中的邪惡、恐怖勢力，也會令人認為為林違反立法會議員就職誓言、選民的信任，不適合再擔任區議員或立法會議員。

林指何的誹謗言論損其聲譽

林直指誹謗言論並非事實，損害了其聲譽，也影響了他在區議會選舉及來年立法會選舉的選舉活動。林曾發律師信要求何道歉，但對方卻沒有回覆，林遂入稟要求何停止發放誹謗言論、刪去涉案的影片以及就誹謗所造成的損失索償。

案件編號：HCA2127/2019