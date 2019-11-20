【人權法案】外交部駐港公署：美國一意孤行必採有力措施反制

美國參議院通過《香港人權與民主法案》，中方強烈不滿。外交部駐港特派員公署負責人表示，「香港是中國的香港，美政客根本沒有資格通過其國內法對香港事務說三道四」。

稱中方必將採取有力措施反制

外交部駐港公署表示，該法案粗暴干涉中國內政，嚴重踐踏國際法和國際關是基本法則，公署對此表示堅決反對和強烈抗議，又指如果美方一意孤行，中方必將採取有力措施予以堅決反制。

香港在9月8日曾舉行集會，支持美國《香港人權與民主法案》通過。（資料圖片）

指香港問題絕非人權與民主問題

負責人稱，當前香港的問題絕非人權與民主問題，而是反中亂港份子使用暴力手段企圖顛覆合法政權、顛覆「一國兩制」。負責人指美國政客假「人權民主」之名，行混淆事非、顛倒黑白之實，與反中亂港勢力狼狽為奸，借香港亂局趁火打劫，為自己撈取政治資本，企圖借香港問題阻礙中國發展。

指美國政客推動法案是「香港動亂黑手」

外交部駐港公署又表示，在香港正滑向「恐怖主義」深淵的危險時刻，美國政客「置香港廣大市民利益於不顧」推動該法案，就是為違法暴徒提供「避風港」，給特區政府止暴制亂製造「絆腳石」，向維護法治秩序的正義人士發出「恐嚇信」，就是與包括香港同胞在內的全中國人民為敵。「這隻香港動亂背後的『黑手』罪責難逃！」

港人多次在集會、遊行時高舉美國國旗，冀引起美國關注，盡快通過香港人權與民主法案。 （資料圖片／余俊亮攝）

負責人說，保持香港繁榮穩定、確保「一國兩制」行穩致遠，符合國際社會共同利益。美國政府借有關法案破壞香港的國際金融、航運、貿易中心地位，也必將損害包括美國在內的世界各國在港利益。「這種損人害己的勾當，必將遭到國際社會一致唾棄！」

再次表示「勿謂言之不預也」

負責人強調，香港是中國的一個特別行政區，不容美國政客恣意妄為。中方維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。任何外來威脅施壓都嚇不倒，更壓不垮包括香港同胞在內的14億中國人民。中方敦促美方懸崖勒馬，否則必將自食惡果，「勿謂言之不預也！」