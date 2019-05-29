【中美貿易戰】中國造勢以稀土反制美國　人民日報：勿謂言之不預

中美貿易戰正酣，北京正在為反制華盛頓做準備，可能在稀土上打響第一槍。 5月28日晚，中國國家發展和改革委員會（發改委）表態，如果誰想利用中國稀土所製造的產品來遏制打壓中國發展，中國民眾會不高興的。 中國官媒人民日報亦發文，稱「奉勸美方不要低估中方維護自身發展權益的能力，勿謂言之不預」。

習近平早前視察江西稀土企業。（新華社）

今天（5月29日），人民日報一早發表題為《美方不要低估中方反制能力》的文章稱，對於稀土是否成為中國反制美國打壓的反制武器這一問題，答案並不玄奧。

文章援引研究數據稱，美國是中國稀土的主要買家。美國生產的消費性電子產品、軍事裝備和其他許多產品，都高度依賴中國稀土資源。

人民日報借用發改委的話，並點名強調，美國想利用中國出口的稀土所製造的產品，反用於遏制打壓中國的發展，中國民眾決不會答應。

文章最後祭出具有標誌性意義的話語，「奉勸美方不要低估中方維護自身發展權益的能力，勿謂言之不預！」

《人民日報》放出此話，一般是「動手」的前兆。在歷次中國與鄰國的邊境衝突中，莫不如此。在此之前，中共喉舌曾警告美國「懸崖勒馬」。不過，美國不為所動。

新華社今天也刊文強調，「利用中國稀土製造產品遏制中國發展，妄想！」

以「稀土牌」制約美國的設想在中國受到不少聲音的支持，早前北京學者金燦榮早前就提出，中國有三大王牌——稀土、美國國債、美國在華企業，最終會嬴下貿易戰。