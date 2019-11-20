【區議會選舉2019】危機管理委員會首次會議　商應變計劃

區議會選舉本周日（24日）舉行，選舉管理委員會主席馮驊今日（20日）下午主持危機管理委員會首次會議，為當日遇上突發情況做準備。

馮驊在會議上指出，香港社會近月以來示威衝突不斷，暴力事件接連發生，令選舉籌備工作遇到前所未有的挑戰。選管會聯同各政府政策局和部門正密切注視情況，積極做好安全預案和應變計劃，為在選舉中可能出現的各種情況作準備。

11月24日區議會選舉當日，危機管理委員會將監察進行程況。（資料圖片）

政制局、保安局等評估當日工作

會議上，選管會聽取政制及內地事務局、保安局、警務處、消防處、民眾安全服務隊就當前情況的評估，以及投票日的部署。而選舉事務處、運輸署、民政事務總署、政府新聞處及律政司亦簡報了選舉籌備或協調工作。

馮驊表示，危機管理委員會將會協助選管會在投票日當天密切監察選舉的進行，並處理因騷亂、公開暴力或任何危害公眾健康或安全事故而影響選舉的情況。

馮驊重申，衷心希望全港市民致力維護和平有序、公平、公開的良好的選舉文化，並呼籲市民大眾保持理性和冷靜，不要讓暴力破壞選舉進行，好讓全港選民可在和平、安全的環境下投票。

危機管理委員會是大型公共選舉的一個應變機制，就惡劣天氣、危害公眾健康或安全等可能影響選舉進行的事宜向選管會提供意見。危機管理委員會主席由選管會主席出任，成員包括選管會成員、政制及內地事務局局長或其代表，以及其他相關政策局或部門的代表。