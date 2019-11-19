【區議會選舉】馮驊：理大等四票站改地點　延誤逾1.5小時將押後

區議會選舉周日（24日）舉行，選管會主席馮驊今日巡視模擬投票站和示範投票後，稱選舉事務處因應目前的社會情況，制定多項應變措施，如個別票站遇突發情況需要暫停投票，但可在1.5小時內重開票站，將會順延投票時間，直至完成整個投票程序，否則就要押後。

選管會主席馮驊視察模擬票站。（高仲明攝）

反修例風波持續，區議會選舉能否如期在周日舉行充滿變數。馮驊表示，選管會目前在全力以赴為選舉作最後安排，呼籲市民同心協力維護香港良好的選舉文化，他希望和相信選舉能順利舉行，又呼籲社會停止暴力，包容不同政見候選人士。

除非有足夠證據 不會中止個別票站投票

馮驊表示，除非有足夠證據，否則選管會不會輕率決定中止個別票站投票，當局會因應每區的情況作評估，任何決定要合符比例，不會「一刀切」地決定中止投票。若個別票站遇突發情況需要暫停投票，而暫停時間超過1.5小時，就需要押後至12月1日再投票。

被問到若投票前一日有地區出現騷亂，選管會會否提前決定取消投票，馮驊稱最寶際的做法是視乎投票日的情況，之前發生的事件只是作方向性評估。他強調，選舉不會考慮政治因素，但發生危害公眾安全的事情，便需要押後投票，一切視乎當天實際情況考慮。

4票站需更改地點 籲核對選舉通知卡

馮驊稱今屆總共有610個投票站，當中有4個票站需更改地點，包括薄扶林沙宣道會堂改去香港仔漁光道體育館，紅磡香港專上學院改去油麻地街坊會學校，大埔教育學院賽馬會小學改去聖公會鄭夢芹小學，以及中文大學大富爾敦樓改去仁愛堂香港台山商會長者活動中心。

選民會在投票日前10天或之前收到投票通知卡，被更改票站的選民亦已寄出通知卡知會。至於受羈押的選民，則會適當地被編配往設於懲教院所或警署的專用投票站投票。

馮驊又說，由於今屆區選增加了21個選區，而每個選區都有競逐，故工作人手緊張，因此希望不會有事故發生。