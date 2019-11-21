謝子和當選港島教區繼承主教　管浩鳴落敗無緣問鼎大主教

香港聖公會大主教兼香港島教區主教鄺保羅將於2021年退休並卸任，聖公會香港島教區今晚（21日）舉行繼承主教選舉，由4名牧師競逐，包括勸服台灣殺人案疑犯陳同佳自首的聖公會教省秘書長管浩鳴、聖約翰座堂主任牧師謝子和、諸聖座堂主任牧師范晋豪，以及牧師梁秀珊。 根據大主教選舉安排，三個教區主教可競逐下任大主教，而近兩任大主教均兼任香港島教區主教，意味勝出繼承主教選舉者，頗有機會問鼎大主教之位。 經兩輪投票後，謝子和當選港島區繼承主教。

謝子和（左二）經兩輪投票後當選。（教聲圖片）

十輪投票 當選須達三分二門檻

香港島教區傍晚六時舉行教區議會特別會議，由約200名「選民」選出香港島教區繼承主教，當選者可在明年參與大主教選舉，但大主教選舉日期未定。根據港島主教選舉程序，投票分十輪進行，頭三輪不會淘汰任何人，以「試票」為主，至第四輪開始淘汰參選人，最低票一人將出局，如此類推。

值得注意的是，選舉並非採「多票者勝」原則，勝出者必須在「聖品院」及「平信徙院」分別取得三分之二支持，才告當選，若去到第十輪選舉仍未能選出繼承主教，需三個月後重新選舉。

四名參選人中，以聖公會教省秘書長管浩鳴知名度最高，他早前成功說服台灣殺人案疑犯陳同佳往台灣自首，但由於台、港雙方在司法管轄權、司法互助方面有爭拗，加上政治因素，至今未成行。管浩鳴現為聖約翰座堂堂牧，其選舉簡介形容他與其他宗派及國、內外教會關係密切。

管浩鳴獲提名參選香港島教區主教。（資料圖片）

陳同佳上月出獄，在聖公會教省秘書長管浩鳴陪同下會見傳媒。（資料圖片）

今次選舉中，聖約翰座堂主任牧師謝子和是熱門人選之一，他於加拿大生活多年，2012年從返港接任聖約翰座堂主任牧師，其選舉簡介指他致力建立門徒生命，注重把信仰生活化。范晉豪畢業於中大宗教系，曾考獲明華神學院神道學碩士，擔任牧養工作多年，亦被視為熱門，但其資歷、年紀比謝子和少，未知會否成為障礙。

有了解教會運作的人士指，出任主教需要幾個條件，包括資歷、能力及人緣，「政治色彩愈少愈好」。然而，管浩鳴經常就政治議題表態，例如管浩鳴曾以「主人與貓」比喻中港關係、把「港獨」比喻為「吸毒」，在今年6月16日大遊行後，管浩鳴指林鄭修改《逃犯條例》的初衷只是做為「一位媽媽的善心」，形容「人非聖賢、熟能無過」，希望市民給林鄭機會。