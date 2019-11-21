【區議會選舉】批暴力不斷升級　盧偉國：區選是正邪對決　

立法會今（21日）續討論政府能否確保區選順利舉行的休會待續議案，多名建制派接力發言，批評5個月來社會遭「暴徒」破壞，質疑區選不公。立法會體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國表示，香港現時處於暴亂環境，質疑區選能否準確體現民意，又指若聶德權認為選舉到現在仍然是公平、公正，屬非常可笑和「鴕鳥」的表現。 民主派立法會議員陳志全認為，今次區選是香港最重要的一場選舉，不單是涉及452個選區，而是變相全民公投。他強調過往選舉亦不時出現「一屋七姓十三人」、用旅遊車載老人家到票站投票等不公情況，但政府一籌莫展。

馬逢國稱政府在處理「止暴制亂」方面被動、乏力、遲緩，甚至是越止越差，批評政府表現強差人意。（資料圖片）

馬逢國批政府「止暴」乏力遲緩

馬逢國表示，政府在處理「止暴制亂」方面被動、乏力、遲緩，甚至「越止越差」，批評政府表現強差人意。他稱5個多月來，暴徒的暴行無法無天、無日無之，又指不少建制派辦事處遭破壞。

對於內地及政制事務局局長聶德權表示，局方已採取多項措施，如派足夠警員、外判保安等應付選舉當日的安全風險。馬逢國指，雖然佩服政府的勇氣和堅持，但另一方面質疑政府確保安全的能力。他強調現時香港處於暴亂的環境，質疑區選能否準確體現民意，他又指，若聶德權認為選舉到現在仍然是公平、公正，屬非常可笑和「鴕鳥」的表現。

一向是音樂發燒友的經民聯主席盧偉國，在會上提及歌曲《難為正邪定分界》，他認為是反映現時社會百態，又指歌曲由「凡人」和「魔鬼」角色對話，更符合現時形勢。盧偉國又指，5個月來「極端分子」的暴力不斷升級，攻擊警察和不同政見人士，引用歌曲中的歌詞指，「努力興建」的人是「正」，「盡情破壞」的人是「邪」，而這次區議會選舉，就是「正與邪對決」。

民主派立法會議員陳志全指，這次區選是香港最重要的一場選舉，不單是涉及452個選區，而是變相全民公投，為林鄭過去數月表現的不信任、不肯成立獨立調查委員會的表態。（資料圖片/林若勤攝）

陳志全：過往選舉均有不公情況 政府一籌莫展

議會陣線議員陳志全指，今次區選是香港最重要的一場選舉，不單是涉及452個選區，而是變相全民公投，為林鄭過去數月表現的不信任、不肯成立獨立調查委員會的表態，他強調投票比起遊行更準確反映民意，重申投票結果是重要指標。

對於建制派批評今次區選欠公平公正，陳志全指選舉「從來都無公平、公正過」，連參選都會被「DQ」。他強調過往出現的「一屋七姓十三人」、用旅遊車載老人家到票站投票同樣不公、不正，但政府一直都是一籌莫展。他又指，其母居於秀茂坪的老人院，亦「被登記」做選民，他曾到廉政公署舉報，但最終都不了了之。