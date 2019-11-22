【區議會選舉】空降兵近200人　政治議題掛帥、爆修例風波始湧現

區議會選舉將於周日（24日）舉行，在反修例風波下，452個選區均有民主派與建制派競爭，是歷來首次。不過，量多是否就代表質佳？翻查資料，當中近200名候選人是六月風暴後才落區部署出戰，甚至打正旗號稱因反修例運動而參選，其中不少候選人的選舉政綱更不談民生、只談政治。 區議會選舉雖然是一場政治選舉，惟區議會為法定的區域諮詢架構，主要職能是區內居民福利的事宜，以及就區內公共設施及服務的需求和使用，向政府提供意見，左右地區民生發展。倘大批「空降兵」僅憑空洞政治口號而競選甚至當選，對香港、社區、以至所有市民是好事還是壞事？

區議會是法定區域諮詢機構，主要工作是就影響區內居民福利的事宜，以及區內公共設施及服務的提供和使用，向政府提供意見。（資料圖片/盧翊銘攝）

距離四年一度區議會選舉還有兩天，本屆選舉競爭空前激烈，452個選區共有1,090名候選人，每區都有多於一名候選人。翻查資料，本屆選舉至少有190名候選人在今年六月後才落區，佔全數候選人的一成七，比例不低，且當中不少候選人打正旗號是因反修例運動而參選，幾乎不談居民關注的地區民生問題，名符其實「政治掛帥」。

例如今屆出選「渣甸山」的謝永齡，早年曾是民主黨成員，回歸前曾任立法局議員，並曾任銅鑼灣區議員，2007年連任失敗後淡出政壇。今屆區選正值反修例風波，他嘗試「東山再起」，轉區空降渣甸山。他今屆的競選對手，是獲民主動力推薦、地區組織「灣仔起步」的張朝敦，以及現任區議員、自由黨的林偉文。翻查謝永齡提供給選舉事務處的選舉信息一欄，內容寫有「堅守一國兩制原則，捍衛香港核心價值；獨立調查警暴，回復社會平靜；為你爭取權益，優化社區設施；講得出，做得到」，內容以口號為主，偏重政治立場。

在山頂區挑戰自由黨楊哲安的「2047香港監察」成員賣間囯信的政治色彩亦相當濃烈，其facebook雖然提及山頂區的野豬問題，但選舉信息主要偏重政治立場，包括提及「捍衛香港核心『真價值』」、『堅決捍衛香港核心價值、倉義及良知的聲音帶入地區議會」。其他民生議題不多見。

挑戰經民聯黃舒明的旺角北候選人蕭德健獲得民主動力推薦，報稱任職「青少年服務副研究員」的他在選舉信息中，載有戴上頭盔、眼罩和防毒面罩的照片，並寫上「抗爭者」、「Mong Kok On Fire」。而他提及的五項社區願景可謂「與別不同」，包括「五大訴求，缺一不可」、「家人街坊不會因政見反目，讓青年手足有家」，與其他強調關注地區民生候選人的願景相差甚遠。

報稱任職「青少年服務副研究員」的蕭德健在選舉信息中，載有他戴上頭盔、眼罩和防毒面罩的照片，並寫上「抗爭者」、「Mong Kok On Fire」，而他提及的五項社區願景可謂「與別不同」，包括「五大訴求，缺一不可」、「家人街坊不會因政見反目，讓青年手足有家」。

根據《基本法》第97條，香港特別行政區可設立非政權性的區域組織，接受香港特別行政區政府就有關地區管理和其他事務的諮詢，或負責提供文化、康樂、環境衞生等服務。區議會則屬在97條下成立的法定區域諮詢機構，主要工作是就影響區內居民福利的事宜，以及區內公共設施及服務的提供和使用，向政府提供意見，區議會亦在區內進行環境改善工程和籌辦社區活動，並在地區層面推廣康樂及文化活動。

《香港01》觀點曾指出，區議會選票不是用作「政治表態」，區議會是處理具體地區政策和社會資源管理，倘若今屆區選被用作「政治表態」，或背離區議會的存在意義，同時候選人和當選者過於偏重政治立場和表態，對於市民而言並非好事。