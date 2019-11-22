《人民日報》：香港享有比歷史上任何時候都廣泛的民主

《人民日報》海外版發表專欄文章，批評美國國會不顧中國政府多次強烈反對，通過《香港人權與民主法案》，赤裸裸違反「主權平等和不干涉內政」這個國際法原則，強調「如果美方還要一意孤行，中方必將採取有力措施予以堅決反制，一切後果必須由美方完全承擔。」

文章題為〈美國打「香港牌」注定徒勞〉，批評《香港人權與民主法案》打着「人權與民主」的旗號，內容顛倒黑白、混淆視聽，絲毫站不住腳，又指美國並非真正關心香港，無非是企圖把香港當棋子，牽制中國的蓬勃發展，滿足其非分之想，「踐踏法治、危害社會的行為，放在他們自己的國家，他們是毫不手軟的。而動盪發生在別國的土地上，他們就像見血的蒼蠅一樣，居心叵測地做起文章來了。」

文章直言美國政客無資格，對一個自由度及法治排名都高於自己的別國地區指手劃腳，並強調香港回歸以來，，「一國兩制」實踐取得舉世公認的成功，香港作為國際金融、航運、貿易中心的地位不斷鞏固，香港同胞享有比歷史上任何時候都廣泛的民主權利與自由，「這是任何不帶偏見的人士都不會否認的事實。」

文章又謂，美國在港有8萬多居民、1300多家企業和大量投資，搞亂香港不僅將損害中方利益，損害中美關係，也將嚴重損害美國自身利益，提醒美方不要搬起石頭砸自己的腳，「我們再次正告美方：立即停止插手香港事務、干涉中國內政，認清大勢、懸崖勒馬！」