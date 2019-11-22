【逃犯條例】人民日報再批港法院禁蒙面法裁決：必須嚴懲所有暴徒

反修例風波持續超過5個月，各方暴力行為都有升級。《人民日報》海外版今日發表署名文章，表示必須嚴懲所有暴徒，又批評高等法院公然挑戰人大常委權威，稱香港可考慮成立特別法庭快審快判。 文章稱，臨近區議會選舉，暴徒及背後「反中亂港」勢力愈發囂張，妄圖將香港推入萬丈深淵，借此奪取特區管治權。止暴制亂刻不容緩，暴徒必須嚴懲不貸。又要求香港行政、立法、司法機構要「更好地擔起責任，不負民意所託，不辱職責使命」。

《人民日報》海外版文章再批評香港法院，稱判決「無異於給暴徒壯膽」。（資料圖片）

稱司法機構要以香港最根本的利益為依歸

《人民日報》指，除了特區政府和警方恪盡職守，香港司法機構也應在法治精神指引下切實維護社會安定。又表示法律是止暴制亂、恢復秩序的重要手段，打擊和遏止犯罪是司法機構的天職。司法機構要以香港最根本的利益為依歸，嚴格依法懲治所有暴徒。

批近期判決「無異於給暴徒壯膽」

文章稱，香港司法機構不能縱容違法犯罪，作出在客觀上鼓勵暴力活動的判決。「襲警辱警者被法院輕判，侮辱國旗者只被判200個小時社會服務，此類判決比比皆是，無異於給暴徒壯膽，已成為香港止暴制亂的現實障礙」。

對於高等法院判決《禁蒙面法》違反基本法，該文章稱是「公然挑戰全國人大常委會的權威和法律賦予行政長官的管治權力」。

要求成立特別決庭「快審快判」

《人民日報》指，法治社會須有法必依、執法必嚴、違法必究，「司法者若不堅定法治底線，法律的公正與威嚴就無法彰顯，罪惡就有恃無恐」。又引述法律人士呼籲，香港可考慮採用國際慣例，成立特別法庭，委任專職法官審理相關案件，快審快判。

文章最後要求香港所有公權力機構應果斷行動，社會各界也應凝聚共識，支持特區政府和警方依法打擊、懲治暴力犯罪活動，支持特區檢控和司法機構各司其職。