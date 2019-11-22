【禁蒙面法】彭定康：中方威脅推翻司法機構　或削港金融中心地位

逃犯條例風波持續，高等法院早前判決《禁蒙面法》部份違反基本法，政府暫緩執行之後，日前向法院發出「建議命令」，要求該裁決暫緩執行，讓法案繼續生效。同時，全國人大常委會法制工作委員會（法工委）及國務院港澳辦等中央機構，均批評高等法院裁決。 《人民日報》海外版今日亦發表文章，除了繼續批評高等法院判決，又要求成立特別法庭，委任專職法官審理反修例相關案件，而不是以現行方式交現有法院審理。 港英最後一任港督彭定康表示，中國威脅要推翻香港的司法機構（threat to overrule the Hong Kong judiciary），對香港自治構成威脅，可能會損害香港的金融中心地位。

指法工委言論違反中英聯合聲明

英國《衛報》報道，高等法院推翻《禁蒙面法》觸怒北京，法工委又指只有人大常委才能判定政府是否違反《基本法》，彭定康呼籲英國政府盡快對中國的言論表態。

彭定康向英國外相藍韜文（Dominic Raab）致函，表示中方的說法完全違反中英聯合聲明之中「香港特別行政區享有行政管理權、立法權、獨立的司法權和終審權」。

憂中方損害香港司法獨立及法治

他表示，法工委聲明可能嚴重損害香港司法獨立和法治，如兩者受到威脅，香港作為世界上最成功的國際金融和貿易中心之一的地位，亦將會受到威脅。

彭定康指出，1996年時任首相的約翰．梅杰（John Major）曾說過，如果有人提出違反聯合聲明的建議，英方將有責任動用一切可行法律及其他途徑追究。

前外相聶偉敬（Malcolm Rifkind）亦警告，中方的聲明是赤裸裸地奪取香港司法機構的權力，明顯違反香港判例制度和中英聯合聲明。