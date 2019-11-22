【區議會選舉】社會對立雙方動員　李彭廣料投票率近六成

嶺南大學公共管治研究部主任李彭廣今（22日）接受《香港電台》訪問，分析區議會選舉形勢。他指各種跡象顯示候選人重新積極拉票，雖然政府對區選持保留的口吻，但李認為區選如期舉行的機會較高。他分析認為社會對立情緒高漲，令雙方陣營的人馬有迫切感需要投票，預料今次投票率有望創歷屆區選新高，可望接近六成。

嶺南大學公共管治研究部主任李彭廣預料今次區議會選舉投票率有望創歷屆區選新高，可望接近六成。(陳百灝攝)

本屆選舉的選民人數為4,132,977，首次突破400萬關口，選民人數為歷年最高。當中新登記選民有35萬人，李彭廣指出新登記選民中以18至30的年輕選民為多，人數按年升12.3%，在過去數月內新登記的選民，有強烈意願出來投票。

市民政治參與程度前所未有

上屆2015年區議會選舉的投票率是47%，是回歸後最高的一次。李彭廣分析，現時社會撕裂程度及對立情緒都高漲，令雙方陣營的人馬有迫切感需要投票，料今次投票率有望創歷屆區選新高，可望接近六成。

他指，社會因修例事件引發的政治動員，的確令市民政治參與程度達至前所未有，是香港歷史以來少見，他相信投票率會較以往有相當大不同。

是次風波中，政府管治手法引起的爭議和可討論空間太大，令區議會選舉不單只是關乎選區服務或民生議題，而更多是政治表態，以及權力分配問題。加上今屆區選全港無「白區」，亦增添兩陣對壘全面性。