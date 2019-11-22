【區議會選舉】39萬新登記選民創新高　學者：中間選民將影響結果

今年有39萬名新登記選民，創歷年最高，當中有近一半是35歲或以下的年輕選民。嶺南大學公共管治研究部主任李彭廣在接受港台節目《千禧年代》電話訪問時表示，投票人數增長是因為社會撕裂增加了人們的逼切感，比起歷來區議會選舉選民更關注民生議題，是次投票則更多是政治表態，他認為三至四成的中間選民將會影響選舉的結果。

11月24日區議會選舉有逾413萬名合資格選民可以投票，當中有39萬名新選民，四成八是35歲或以下的年輕選民。學者李彭廣相信選舉會如期舉行，而如今「區區有爭」的情況，令兩大陣營對壘更有全面性，6個月以來的修例風波亦令是次選舉有了高度動員的情況。不過，他分析，今屆選舉氣氛不濃烈，拉票及洗樓等選舉工程減少，深藍、深黃的基本選票相當穩定，對選舉影響不大，影響結果的將是三、四成的中間選民。

李並表示，今年的投票率或會接近立法會選舉，可能達六成，是前所未有的情況。他並認為，社會撕裂令不少選民有逼切性，而比起過往區議會選舉更關注民生議題，是次投票更多是政治表態或是權力在社區層面再分配的問題，更言社會對立及張力達到極點，比2003年二十三條、2015年雨傘運動後的選舉更甚。

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李彭廣認為影響選舉結果的將是3、4承德中間選民。（資料圖片/高仲明攝）

資深義工號召勿衝擊投票站

聽眾高女士致電節目，表示自己是資深義工，表示之前的暴力衝突，尤其是有區議會候選人遇襲事件令到義工都不敢出來擺街站宣傳，直到政府用一些手段止暴後，情況才有好轉。她表示今年投票熱情較高，希望無論藍黃，都可以出來投票，為香港的未來作選擇，亦呼籲所有人不要衝擊投票站。