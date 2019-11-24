【區議會選舉】最後5小時！　一文睇晒十大焦點選區最新戰況

區議會選舉今早7時半至晚上10時半投票，截至傍晚5時半，幾個焦點選區的投票人數都已超過上屆全日總投票人數，特別是早上選民大排長龍，下午投票人數亦未見大幅放緩，顯示今屆選民投票意欲很高。 以下幾個選區涵蓋港九新界，候選人包括朱凱迪、岑敖暉、周浩鼎等焦點人物，雖然偶見緊張，但秩序大致良好，連同其他選區暫時無任何選區需要延期投票。 投票時間還有大約5小時就完結。

元朗八鄉南投票率53.4% 元龍近59%

朱凱迪所在的八鄉南選區，下午5時半投票人數為5,392人，投票率約53.4%，而上屆全日投票人數為4,412人，投票率48.14%。八鄉南候選人朱凱迪、黎永添及徐卓然。

王威信所在的元朗元龍選區下午5時半投票人數為4,188人，投票率接近59%，而上屆全日投票人數為3,285人，54.21%。元龍候選人有張秀賢、王威信及周樂寧。

朱凱迪參選的八鄉南選區，下午5時半的投票人數已達到5392人。（資料圖片）

海濱、樂翠投票率 均突破6成

岑敖暉所在的荃灣海濱選區，下午5時半投票人數為6,970人，投票率61%，而上屆全日投票人數為4,919人，投票率48.1%。海濱候選人有莫遠君、岑敖暉、鄒秉恬及陳宇希。

何君堯所在的屯門樂翠選區有兩個票站，以香港路德會增城兆霖學校為主，截至下午5時半該票站投票人數為4,898人，投票率64.1%；較細的龍鼓灘村公所票站投票人數為639人，投票率更高達68.5%，暫時來説是全港最高的一區。而上屆兩票站全日投票人數為4,389人，上屆全日投票率56.37%。

樂翠候選人有盧俊宇、何君堯及蔣靖雯。

何君堯所在的屯門樂翠選區有兩個票站，以香港路德會增城兆霖學校為主。（資料圖片）

瀝源投票率僅45.3% 東涌南有51.5%

岑子杰所在的沙田瀝源選區，下午5時半投票人數有3,879人，投票率約45.3%，而2015年全日投票人數有3,248人，42.46%。瀝源候選人有岑子杰及黃宇翰。

周浩鼎所在的離島東涌南選區，下午5時半投票人數有6,588人，投票率約51.5%，而上屆全日投票人數有4,161人，投票率39.7%，但請注意東涌南曾經改劃選區。東涌南候選人有周浩鼎、劉永賢、王進洋、黎永安。

今日早上及下午各區情況↓

+ 22 + 21 + 20

尖沙咀投票率未及上屆全年 土瓜灣北不足四成

馮檢基所在的尖沙咀西選區下午5時半投票人數有1,775人，投票率48.6%，而上屆總投票人數有2,061人，投票率49.07%。尖沙咀西候選人有梁幸輝、潘景和、馮檢基、陳嘉朗及簡浩名。

李慧琼所在的土瓜灣北選區，下午5時半投票人數有2,707人，投票率為39.96%，而上屆總投票人數有1,983人，投票率37.2%。土瓜灣北候選人有李慧琼及梁國雄。

海怡西投票人數破6千 田灣兩票站投票率差別頗大

陳家珮所在的南區海怡西選區下午6時半投票人數有6,703人，投票率約為71.9%，而上屆總投票人數為5,277人，投票率63.89%。海怡西候選人有陳家珮及林浩波。

袁嘉蔚所在的南區田灣選區的香港仔服務中心投票站，下午5時半投票人數有1,635人，投票率約62.6%。另一投票站聖公會田灣始南小學累積投票人數3,924人，投票率約54.5%。去年該區由陳富明自動當選。田灣候選人有袁嘉蔚及陳富明。