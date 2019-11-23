【區議會選舉】五選區改票站地址部份距離較遠　選民切勿去錯

區議會選舉將於明天（24日）舉行，今屆共有5個選區更改投票站，部份選區新舊票站步程相距達1小時，選民切勿去錯。

目前更改投票站的選區共有5個，分別為：

（1）南區薄扶林選區，位於香港薄扶林的沙宣道會堂，改為位於香港仔漁光道43號漁光道體育館；

（2）尖東及京士柏選區，位於紅磡的香港專上學院，改為位於九龍油麻地眾坊街80號的油蔴地街坊會學校；

（3）大埔船灣選區，位於大埔的香港教育大學賽馬會小學，改為位於新界大埔廣福邨的聖公會阮鄭夢芹小學；

（4）沙田駿馬選區，位於沙田香港中文大學富爾敦樓，改為新界沙田火炭駿景園駿景路1號地下仁愛堂香港台山商會長者活動中心；及

（5）屯門富泰選區，位於嶺南大學郭少明伉儷樓的投票站，改為位於新界屯門慶平路1號的興德學校（有蓋操場）。

不清楚投票站地址？這裡有地圖↓

富泰新票站興德學校 嶺大圖書館正門對面

其中新舊票站最近的是屯門富泰選區，由嶺大郭少明伉儷樓改到斜對面的興德學校，相距只是幾分鐘路程，可以走天橋或在嶺大圖書館正門過馬路就可以。

不過，其他選區就不是這麼近。

尖東及京士柏票站 已改到油麻地街坊會學校

尖東及京士柏選區的投票站，已由位於紅磡的香港專上學院，改到眾坊街油麻地街坊會學校，由中華書局旁邊行上梯級，對於該區的選民可謂一東一西，如果行錯可能要花半小時才能步行到票站。

駿馬票站改為仁愛堂香港台山商會長者活動中心

沙田駿馬選區亦有差不多情況，原本票站在中大富爾敦樓，新地點是駿景園近駿景廣場的仁愛堂香港台山商會長者活動中心，如果上了中大需要「落山」，相信會很不方便。

另外兩個地方本身有多個票站，其中一個有更改，其他則不變。

選民需要到指定投票站投票，不能因為新地點「不就腳」而到其他票站，因票站主任必須核對身份才能發出選票，而只有指定的票站才有相關的選民資料。（資料圖片）

薄扶林沙宣道會堂改漁光道體育館 宜乘車前往

位於薄扶林的沙宣道會堂票站，即港大利銘澤堂，已更改為香港仔漁光道體育館，路程頗遠而且香港仔水塘道和漁光道均是狹窄斜路，區內選民最好乘車前往，而駕車前往的話要留意停車場位置，路邊亦缺乏泊車位。

船灣教大賽馬會小學 改為廣福邨阮鄭夢芹小學

大埔船灣選區的其中一個投票站，原本是香港教育大學賽馬會小學，已改為廣福邨聖公會阮鄭夢芹小學。

廣福邨聖公會阮鄭夢芹小學位於中華基督教會馮梁結念中學及廣福邨廣平樓旁邊，如乘車到廣福商場，向西南方往大埔河走應可見到上述兩幢建築。

要留意的是，新地址不是富亨邨的聖公會阮鄭夢芹銀禧小學，兩者一南一北，千萬不要去錯。

必須到指定票站投票 要帶身份證正本

選民必須帶同身份證去指定投票站投票，就算區內有多於一個票站，也不能因為「就腳」而到另一個票站投票，詳請可以參考已郵寄的投票通知卡，或上「選民資料網上查閱系統」（www.voterinfo.gov.hk）確認。