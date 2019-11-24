【區議會選舉】點票即將開始　建制研判選情悲觀：新界最嚴峻

區議會選舉投票結束，全日投票率創下香港史上各級議會選舉的高峰，外界關注民主派能否翻盤，左右香港政局走向。有建制「區頭」透露，從各區聽到的消息，十八區「區區難言穩勝」，研判整體選情悲觀，尤其是泛民傳統佔優的新界東及爆發「元朗721」事件的新界西，形勢最為嚴峻。

晚上九時，民建聯洪志傑於東區錦屏選區對撼公民黨李予信，港運城票站外排長龍。（余俊亮攝）

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截至晚上8時半，全港共有2,748,244名投票，投票率高達66.50%，其中荃灣區的投票率最高，高達69.08%，沙田投票率亦高達68.68%，大埔投票率則有67.77%，而且愈夜愈高，升勢未止。

有建制中人指，建制派早知今屆選戰難打，但今日的投票率之高，仍然令他們感訝異，「未諗到會咁高」，雖然會有不少市民因反暴力、冀表態希望社會盡快回復秩序而投建制派，「但呢個投票率反映支持泛民的比例好高」，所以黃昏過後，建制派的研估頗為悲觀，「十八區無一區可以話穩勝，不少甚至到了晚上八時已打定輸數」。

該人士又指，從最新投票率可見，新界地區投票率高，對民主派的選情格外有利，尤其新界東向來泛民佔優，第一城選區截止9點半投票率為81.3%，「可謂相當嚇人」，估計建制派在新界區的選情比香港、九龍更嚴峻，令人關注建制派在新界區能否守住議席一半的界線。

區議會新界及港九兩大分區的議席分佈，影響深遠。由1,200人組成、選出特首的選舉委員會其中117席由區議員產生，由港九區議員佔57席，和新界區議員則佔60席，以全票方式互選產生，倘泛民在新界取得過半議席，將取得60張選委票。