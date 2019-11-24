【區議會選舉】晚上6時半投票率逾6成　冠絕香港直選歷史

撰文：李偉欣
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今屆區議會選舉投票數字創新高，冠絕香港史上直選選舉。截至晚上6時半，全港各個選區累積投票率達60.36%，累積投票率已高於歷屆區議會選舉，亦高於歷屆立法會地區選舉的投票率。
今屆區議會選舉投票人數破記錄。（盧翊銘攝）
受反修例風波影響，今屆區議會選舉氣氛熾熱，不僅選民人數創新高，累積投票率亦創下香港歷屆直選的新高。歷年區議會選舉投票率均不足五成，但截至今晚6時30分，累積投票率是60.36%，遠高於上屆同時段的33.96%，升幅高達八成；累積投票人數為2,494,618人，較上屆同時段多近1.4倍，上屆同時段為1,060,090人。
除了2000年和2008年外，以往立法會選舉的投票率一般都超過5成，2016年的立法會地區選舉總投票率是歷屆立法會最高，為58.28%。不過，在本屆區選投票時間結束前，投票率已經超過歷屆立法會選舉。
|年份
|立法會選舉投票率
|1998
|53.29%
|2000
|43.57%
|2004
|55.64%
|2008
|45.20%
|2012
|53.05%
|2016
|58.28%
|年份
|區議會選舉投票率
|2003
|44.4%
|2007
|38.83%
|2011
|41.49%
|2015
|47.01%