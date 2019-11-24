【區議會選舉2019】外國監察員赴港監察：投票率反映港人民主熱誠

於今日（24日）舉行的區議會選舉晚上10時30分結束，各區候選人拉票活動亦進行得如火如荼。英國上議院議員奧爾頓勳爵（David Alton）早前受本港民主派團體邀請，赴港監察選舉，他今日連同來自不同國家的監察員，到各選區監察。 奧爾頓認為，本港今日選舉大致上公平進行，暫未見大問題，投票率高企反映港人對民主的熱誠，顯示香港已有基礎舉行民主選舉，希望將來港人可投票選出行政長官。

奧爾頓勳爵（中、黑西裝）認為，今日選舉大致上公平進行，暫未見大問題，投票率高企反映港人對民主的熱誠。（盧翊銘攝）

奧爾頓表示，外國監察員包括來自英國、丹麥及澳洲等地，團體昨日（23日）來港，會逗留至周二（26日）。他指今次來港是受本港民主派團體邀請，而今日就到訪沙田瀝源等多個選區。被問到對美國參眾兩院早前通過《香港人權與民主法案》的看法，奧爾頓指英國亦有類似法案提出，認為法案帶出破壞人權等是不可接受的訊息。

多名來自不同國家的監察員，今日到各選區監察區議會選舉。（盧翊銘攝）

奧爾頓又指，香港的活力是建基於其法治及言論自由等價值，認為《香港人權與民主法案》是必須，但希望不會用得上。他稱，現時區議會選舉投票率已超越上屆，反映港人對民主熱誠，希望港人未來可選出自己的行政長官。

奧爾頓勳爵希望將來港人可投票選出行政長官。（黃金棋攝）

奧爾頓在瀝源選區監察期間，與候選人岑子杰交談，了解岑在選舉過程中會否受到不公平待遇，以及對「種票」的情況的看法。

瀝源選區候選人還有公民力量黃宇翰。