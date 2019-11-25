【區議會選舉】建制大敗　泛民下一站劍指立會、左右特首選舉大局

今屆區議會選舉告一段落。在單議席單票制下，民主派取得出乎意料的大勝，截稿前已取得超過300席，在總數452個民選議席中，擁有壓倒性的優勢，對日後的政治形勢影響相當大。 民主派於區議會大勝，最直接的政治影響，是左右下屆特首選戰大局，因日後民主派有力控制超過三分之一的選委席位。而明年立法會選舉中，幾可肯定民主派已進帳一席。

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港九、新界直選議席過半 即取117席選委

現時的選委會界別分組選舉，1,200席中有117席屬區議會，其中60席為新界各區議員互選，57席為港九各區議員互選，採全票制。這意味只要在港九和新界區議會之中各佔過半議席，即可包辦所有117席選委。區議會現時有452個民選議席，27個當然議席，共479席。但由於當然議席屬於鄉事派，他們在選委會中有專屬的界別，所以實際上只要在民選議席中佔多數，便很大機會控制117席選委的組成。過往在建制派主導區議會下，這些席位都是由建制包辦。

今屆港九區議會總民選議席為215，過半即為108席；新界區議會總民選議席237，過半即為119席。在截稿前，民主派在港九和新界得到的議席，早已遠遠超過以上門檻。在下屆特首選舉辦法維持不變下，預計民主派可全取這117個選委席位。

左右特首選戰大局

2016年選委會界別分組選舉中，民主派取得325席，假設這是民主派的「基本盤」，如再加上新增的117席，即可控制約440席，佔整體選委席位近四成。再加上現時的政治氣氛，泛民於其他界別中，可取得的選委席位隨時更多。

當然要說泛民取得過半選委席位從而控制特首人選，確是言之尚早，但當泛民取得的席位愈多，意味在日後的特首選舉中，建制派「甩票」的空間愈來愈低，這相當考驗西環的箍票能力。

而即使選委席位不過半，泛民仍可扮演「關鍵少數」的角色，當再次遇上如唐英年對梁振英、曾俊華對林鄭這類親制內部之爭，有機會成為左右勝負的強大勢力。

劉國勳是現任立法會區議會（第一）功能界別議員，但今次其自身區議會席位亦不保，該立法會議席來屆幾可肯定會落在泛民身上。（資料圖片）

立法會自動進帳一席

目前立法會選舉中，有6席列明由區議員擔任，其中5席為「超級區議員」，由全港在其他功能界別中沒有投票權的選民選出；另外一席為「區議會（第一）」，由全體區議員互選產生。民建聯劉國勳2016年參與立法會區議會（第一）功能界別選舉，無對手下自動當選。

今屆區議會選舉，劉國勳自身的議席都不保，民主派更取得絕大部分區議會議席。這意味來屆立法會選舉中，區議會（第一）功能界別的議席，幾可肯定由民主派取得。這是泛民區選大勝下的第二個即時性實質影響。