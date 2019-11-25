【區議會選舉】泛民篤定奪17區議會控制權　大埔黃大仙歷史性全勝

區議會換屆選舉昨天（24日）完滿結束，投票率創下香港史上新高，共有約2,940,000名登記選民投票，約為71.2%。 截至今晨六時，民主派以壓倒性優勢擊敗建制派，除了九龍城和離島區議會未有最終結果，民主派已篤定於其餘16區區議會取得過半數席，將過往建制派把持18區區議會的形勢逆轉。其中大埔區，除了2名當然議席，19席直選全由民主派取得，25個黃大仙區議會直選議席更由民主派全數取得，創下一個區議會清一色由同一陣營候選人佔據的紀錄。

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被視為黃之鋒「Plan B」的林浩波勝出海怡西選區。（李澤彤攝）

建制派去屆在所有區議會均取得過半數，不時透過「多數壓少數」的優勢，以區議會名義就政治議題表態，包括十八區區議會主席聯署支持《逃犯條例》修訂。

不過形勢在今屆區議會大逆轉，建制派崩盤式大敗，民主派取得逾三百席議席，比過屆取得的122席「翻一翻」。

除了九龍城區議會和離島區議會，民主派目前於其餘16區區議會取得過半數席，把過往建制派把持18區區議會的形勢逆轉。去屆區議會，與建制派距離最接近的深水埗和沙田區議會，民主派成功取得過半，其中在沙田區41席個直選議席當中，40席由民主派取得，餘下一席只因民主黨與沙田區政在帝怡「撞區」，導致民建聯的林港坤漁人得利。民主派亦在黃大仙區議會取得全數25個議席。

在大埔區，除了2個當然議席，19席直選全由民主派取得，包括4個處於鄉郊的選區，其中人稱「機場大叔」的陳振哲在林村谷選區勝出。

在南區，17個議席中，15席由民主派取得，建制派僅取得2席，其中自由黨梁進在海灣選區擊敗民主派對手丁偉良，民主黨陳堡明在鴨脷洲邨不敵現任區議員林玉珍。

一些過去被視為「紅區」的觀塘區、東區等，民主派亦成功成為大多數。

岑子杰勝出沙田瀝源選區。（盧翊銘攝）