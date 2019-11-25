【選舉結果】泛民大勝民主黨奪逾90席成最大黨　新民黨全軍覆沒

2019區議會選舉昨天（24日）結束，投票率71.2%創香港史上新高，共有約294萬名選民投票，泛民在452個直選議席奪近390席。 民主派各大政黨成為今次選舉大贏家，派出99人參選的民主黨，目前至少已取得91席，成為來屆區議會第一大黨；派出36人參選的公民黨則取得32席。 相反，原本第一大黨民建聯議席數由117席銳減至18席，但已經是建制最大黨，另外工聯會只得4席，而新民黨更全軍覆沒，所有候選人均落選而回。

鄺俊宇在「北朗」選區連任，成功取得超區入場券。（曾梓洋攝）

民主黨今屆派出99人參選，兩名「超區」立法會議員涂謹申和鄺俊宇，分別在「奧運」和「北朗」選區連任，成功取得超區入場券。出戰新屋邨選區觀塘安泰的林冠存取得2264票，不敵2901票的建制派林瑋。出戰鴨脷洲邨的民主黨陳堡明以3095票，不敵現任區議員、取得3,274票的林玉珍。

截止25日早上九時半，民主黨已取得至少91席，成為來屆區議會的第一大黨。

公民黨方面，該黨派出36名黨員參選，共32名黨員當選，其中冼豪輝以5,194票擊敗工聯會雙料議員、取得3,480票的工聯會雙料議員麥美娟。出戰南昌北的公民黨劉家衡擊敗盤踞多年的另一雙料議員民建聯鄭泳舜。民建聯蔡素玉在東區「錦屏」交棒失敗，26歲的李予信以3113票險勝3027票的民建聯洪志傑。

截止25日早上七時，公民黨已取得至少32席。

民協派出21人參選，19人勝出。新民主同盟派出20人參選，19人勝出，當選率95%，惟出戰盛福選區的黃良喜落敗。工黨7名區議會候選人於今屆區議會選舉全部當選，他們感謝香港人用手上一票表達追求民主、「五大訴求、缺一不可」的決心，「更讓民主派在各區議會取得過半數議席，革新地區政治，真正光復社區。」

新興地區組織社區前進派出五人參選，亦全部成功當選。

至於建制派則大敗，去屆擁有117席的民建聯議席「大縮水」，截至早上九時半，只有21人成功當選，工聯會則只有4人當選，經民聯目前只有兩人當選。至於新民黨更是全軍覆沒。

李慧琼成功連任，但大批民建聯黨友落敗。（羅君豪攝）

李慧琼成功連任，但大批民建聯黨友落敗。（羅君豪攝）