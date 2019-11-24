【區議會選舉2019】泛民、建制「撞區」分佈　Plan B、混戰你要知

區議會選舉如箭在弦，受反修例運動影響，全港452個選區均沒「白區」，兩陣對壘形勢更鮮明。不過在「沙塵滾滾、人聲鼎沸」情況下，泛民陣營和建制陣營同樣出現不少「撞區」情況，壁壘分明中亦有混戰。有學者評估，若兩個同一陣營候選人參選，隨時有機會造成鎅票影響選情。 其中一個建制焦點選區為觀塘區雙順，當區建制派區議員符碧珍打算角逐連任，惟突傳出警察員佐級協會前主席陳祖光有意參選，他當時稱有政黨邀請入黨，亦有人勸他不要參選，最終他成功報名參選。根據早前流出一份建制派名單顯示，獲得「祝福」人士為符碧珍。同區參選的還有民協梁漢祺。 而另一個泛民焦點選區為尖沙咀西，出現五人混戰局面。獨立民主派陳嘉朗獲民主動力推薦，不過當區仍有民協前主席馮檢基及巴基斯坦裔港人簡浩名繼續選舉工程，此外當區仍有民建聯潘景和及報稱獨立的梁幸輝。

泛民陣營出現不少「撞區」情況。（高仲明攝）

泛民雖想「完美」協調，集中票源爭奪議席，但最終「撞區」數目不少。

民主動力早前公布「民主派區選聯盟」推薦名單，共有397名民主派候選人。民主動力表示，由於部分選區候選人未有加入民主動力協調機制，故不在名單上，現時仍有30多個選區未能協調成功。其中部分新興泛民組織不在協調名單上，導致與傳統泛民政黨出現「撞區」情況。

在都善選區，將軍澳關注組派出李栢棠與民主黨的莊榮輝未能成功協調，最終兩人同挑戰現任議員、專業動力的張展鵬；另一個新興組織沙田區政同樣出現撞區風波。在沙田帝怡選區，沙田區政區議員黎梓恩助理謝潔泳與民主黨劉青同樣落戶參選，謝潔泳表示，早在去年十一月已開始地區服務，惟民主黨稱擁有該選區的優先參選權，最終兩人未能協調成功。同區還有民建聯林港坤。

另外傘後組織「2047監察」派出3人出選，不過兩區均與其他泛民相撞，其中成員陳詠霞出選跑馬地選區，與民主派人士張嘉莉相撞，同區還有建制的吳澤森；沙田雲城方面，成員張德榮亦與新民主同盟張慶樺撞區，同區還有新民黨羅健勤。此外在土瓜灣南選區，民主派李軒朗原本與「維修香港」黃綺婷撞區，其後街坊早前舉辦民調結果由李軒朗勝出。近日黃綺婷在 facebook 宣布將會停止選舉工程，「全力投身抗爭運動，包括支援被捕的團隊成員。」同區還有建制派的林博參選。

建制派對壘情況同樣嚴重，其中實政圓桌至少三個選區與民建聯、新民黨撞區。（羅君豪攝）

實政圓桌至少三區與民建聯、新民黨撞區

除了民主派在多個選區相撞，建制派互相對壘情況同樣嚴重，其中實政圓桌至少三個選區與民建聯、新民黨撞區。

其中民建聯陳杰與實政圓卓馬庭熙各不相讓，與民主黨陸靈中形成三人混戰。差不多情況發生在屯門欣田選區，民建聯賴嘉汶、實政圓卓黃梓雋與民主黨盧偉明三人對陣，而早前建制「祝褔」名單顯示支持民建聯賴嘉汶。

不過在屯門掃管笏選區，實政圓桌劉啟文、新民黨陳家正與民主黨馬旗的對決中，名單則顯示劉啟文的名字。

另一個主張保障民生經濟的新興建制組織「保民聯」亦在四區與建制派相撞，其中在北角和富選區，和民林斯嵐與雙料議員工聯會郭偉強同樣參選挑戰民主派人士陳嘉陽。保民聯曾表示，他們未有與建制派協調，又指建制派佔區議會議席多數，因此難以避免撞區的情況。不過建制派地區人士則指「保民聯」是裝成建制派「鎅票」。

部分選區出現Plan A、Plan B同入閘情況

「撞區」現象中，較特別的是不少都非真「相撞」，而是不得已之下造成。提名期前，不少民主派人士預料為「DQ高危族」，故在有關選區派出後備人選（Plan B）參選，以防原先的參選人被DQ，令該區缺乏民主派出選。最後，不少Plan A在提名期截止後才獲確認提名資格，遂使有關選區的Plan A和Plan B雙雙入閘，出現兩名泛民候選人。

其中朱凱迪新西團隊的情況較嚴重，在多個元朗選區出現Plan A和Plan B雙雙出選的情況。立法會議員朱凱廸出選元朗八鄉南，同區的徐卓然被視為Plan B，後來朱凱廸入閘，二人變相撞區，與建制派黎永添競逐席位。出選荃灣海濱的朱凱迪新西團隊成員岑敖暉，同樣在提名期截止後入閘，同區被視Plan B陳宇希亦已報名出選，使該選區出現兩個民主派人士。同區還有現任區議員鄒秉恬及報稱獨立的莫遠君。