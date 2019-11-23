【區議會選舉】政治氣氛有利泛民選情？學者：贏過半議席才算大勝

區議會選舉周日（24日）舉行，在反修例陰霾下令選情增添變數。今屆區選戰況激烈，全港452個選區均有民主派人士參選，外界普遍認為，在目前的政治大環境影響下，對民主派的選情非常有利，那民主派要取得多少席才算勝利？有學者認為，最近發生的「三罷」及兩所大學的警民對峙事件，都令中間選民的投票意向有所變化，民主派的選情不再像六、七月般樂觀，民主派要取得過半議席，才算是「翻天覆地的勝利」。

。香港中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強認為，民主派要取得過半數議席，才算是「翻天覆地的勝利」。（資料圖片／歐嘉樂攝）

全城關注在反修例風波下的首場選舉。本屆區議會選舉共有1090名候選人，競逐452個民選議席，選民登記人數首度突破400萬大關，新登記選民則超過39萬人。在上屆區議的431個議席中，民主派取得123席，泛民與建制在18區區議會的議席比例約是3比7。

在反修例風波影響下，社會撕裂對立，選民的政治取態及立場壁壘分明，普遍認為在此政治氣氛下，對民主派的選情較有利。香港中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強認為，民主派要取得過半數議席，才算是「翻天覆地的勝利」，但要取得一半議席、即226席的難度很高，如果民主派在今屆取得的議席數目比上屆多，已可說是「民主派嘅選舉好咗」。

蔡子強指出，近來民調顯示民主派的選情已非如六、七月般樂觀，加上「大三罷」及中大、理大的警民對峙，都令到中間選民的民意有所逆轉，建制的選情並不如先前般看淡。他觀乎選舉前幾日社會狀況平靜，如在選舉日亦沒有出現重大暴力事件，相信對選情影響不大。

2015年區議會選舉議席分佈