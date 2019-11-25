【區議會選舉】點票結果全出爐　泛民豪取385席　建制慘敗得59席

昨天（24日）舉行的區議會選舉為本港選舉史寫下新一章，民主派取得壓倒性大勝，至中午12時45分，全港452個選區終於完成點票，民主派一舉摘下385議席，在十八區區議會中，其中十七區都贏得過半議席。 反觀建制派兵敗如山倒，多名競逐連任的立法會議員「落馬」，只得59席；屬「獨立及其他」的候選人取8席。

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多名雙料議員下馬 新民黨全軍覆沒



在反修例運動陰霾下，建制海嘯式慘敗，民建聯派人出戰181個選區，最終只得21席，失去議會內最大黨的地位。競逐連任的民建聯立法會議員張國鈞、周浩鼎、鄭泳舜均告敗北，只有主席李慧琼及柯創盛成功連任。李慧琼今早與黨友向支持者鞠躬道歉，並提出辭任黨主席，但獲中委會挽留。

另一大輸家工聯會，雙料議員何啟明、麥美娟連任失敗，只有郭偉強能保著議席，工聯會最終獲5席。新界西議員何君堯及實政圓卓田北辰亦落選。

經民聯戰況同樣慘烈，派出25人，只拿下3席，連同兩名當然議員有5席。遠較預期差。戰績最差的是新民黨，派出20多人參選，竟全軍覆沒。

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民主黨成區會最大黨

民主派成績非常亮麗，民主黨派出99人參選，贏得91席，5名立法會議員包括林卓廷、許智峯等全部當選。公民黨亦成為大贏家，取得32席，民協、新民主同盟齊齊贏得19席，連同工黨、街工、獨立人士及素人，民主派共贏得385席，相對2015年取得124席，泛民今年進賬幅度驚人。