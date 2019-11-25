【區議會選舉2019】消息：北京對戰果吃驚　林鄭命運或現變數

四年一度的區議會選舉塵埃落定，戰果令許多人跌到一地眼鏡碎，建制選情之慘烈令人意外，而這戰果亦隨時影響特首林鄭月娥的命運。 消息指，北京對選舉戰果感到吃驚，雖然早知建制派形勢不利，但直言沒想過會輸得如此「慘烈」，在這種從未想像過的惡劣情勢下，北京或會重新考慮林鄭的去留。

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消息人士指，北京對昨日的戰果大感吃驚，「投票前兩星期，爆出中大、理大的混亂，吐露港、紅隧被堵，又有（食環署外判清潔工）羅伯被掟磚擊斃，北京評估反暴力的民情足以抵銷修例風波的部分衝擊力，怎知這場海嘯的威力會這麼大！」

消息人士：北京必會重新評估香港局勢

該名消息人士又指，區選戰果如此震撼，北京必會重新評估香港局勢，最後或會調整策略，不能只圍着「止暴制亂」的軸子來轉。

習近平早前接見林鄭月娥。（新華社）

早前國家主席習近平在上海接見出席中國國際進口博覽會的林鄭月娥，稱讚林鄭在這場「止暴戰」的表現，稱中央對她高度信任，對她和管治團隊的工作充分肯定，被外界視為公開粉碎「換馬」傳聞。消息指，北京的確敲定短期內不會撤換特首，以免形勢亂上加亂，「不過面對區選這個令人吃驚的結果，北京必重新評估香港局勢，林鄭應不應該留任下去，或者會是其中一項議題。」

林鄭難向建制派交代

該消息人士又指，林鄭現在最難的不是向市民交代，而是要向建制派交代，「因為建制派內許多人失落議席，成為反修例風暴的犧牲品，建制陣營如何走下去，也是一個難題。