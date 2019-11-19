【區議會選舉】林鄭強烈呼籲停暴力　否則選舉難以公平公正舉行

區議會選舉將於周日（24日）舉行，隨著局勢持續緊張，外界關注本月24日的區選能否順利舉行。特首林鄭月娥今天（19日）表示，政府一直希望在公平、公正、安全和有序地舉行區選，但指出主導權不在政府，政府只能呼籲所有「暴徒」、「無用暴力人士」停止所有暴力、威嚇行為，若選民不能在安全環境投票，選舉難以公平、公正地舉行。

林鄭指政府只能最強烈呼籲所有「暴徒」、「無用暴力人士」停止所有暴力、威嚇行為。（高仲明攝）

政制及內地事務局局長聶德權昨天（18日）為區選能否如期舉行定出三大條件，包括「暴力和威嚇必須立即停止」、「隧道、幹線和道路必須不被堵塞」、「停止破壞交通設施，避免癱瘓交通。」

林鄭月娥表示，政府一直希望在公平、公正、安全和有序地舉行區選，但指出主導權不在政府，「製造暴力威嚇嘅人唔係特區政府」，又指相關行為不再只是針對警隊，而是所有人的生命安全仍受威嚇，一些熱心清理路障的市民也受到威嚇。

林鄭指政府只能最強烈呼籲所有「暴徒」、「無用暴力人士」停止所有暴力、威嚇行為。她又指，若選民不能在安全環境投票、兩萬名票站人員不能到票站工作、校工不能準時回到作為票站的學校開門，選舉難以公平、公正地舉行。

政制及內地事務局局長聶德權昨天（18日）為區選能否如期舉行定出三大條件，包括「暴力和威嚇必須立即停止」、「隧道、幹線和道路必須不被堵塞」、「停止破壞交通設施，避免癱瘓交通。」（資料圖豈／張浩維攝）

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