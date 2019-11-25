【區議會選舉】新民黨全軍覆沒　葉劉否認因撐警：田北辰都輸

區議會選舉塵埃落定，建制派遭受重創，其中派出28出選的新民黨全軍覆沒，無人當選。新民黨主席葉劉淑儀下午見記者時表示，今屆區選舉被政治化、立法會化，同時亦反映市民對政府有很大不滿。她否認新民黨「亡黨」，又指是否繼續出黨主席由黨員決定。

葉劉淑儀今日下午現身中環，被途人喝倒彩，要由防暴警護送。（陳蕾蕾攝）

與建制派得票相若

葉劉淑儀下午在立法會見記者，她指新民黨參選人得票率為39.4%，表現與建制派的四成得票相若，形容區議會被政治化和立法會化，「選民當立法會選舉般，按政治議題投票，而非按地區議題投票」，因而令很多地區工作非常紮實的人士落敗。

葉劉淑儀恭喜當選人，希望他們上任後能紮實服務地區選民，同時慰問落選人，因雖然落敗，多區得票屬區內歷史新高，例如康山選區、海怡西等，希望他們再接再厲。

被問到其撐警立場是否新民黨落敗因素，葉劉反指前黨友田北辰曾公開反對修例，「又要求成立獨立調查委員會，為何他又落敗呢？不是支持政府成立委員會就贏，不是那麼簡單。」至於會否為選舉失利負責辭任黨主席，葉劉淑儀說會召開黨員大會，由黨員決定。

葉劉又指，今次泛民、建制得票重回「六四定律」，若明天舉行立法會選舉，會恢復至「六四定律」。