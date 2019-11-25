【區議會選舉】周浩鼎劉國勳區選墮馬　要連任立會還有什麼途徑？

區議會選舉塵埃落定，建制派遭受重創，第一大黨民建聯丟失近百個區會議席，多名雙料議員紛紛落馬，包括周浩鼎、劉國勳、鄭泳舜，黨內一片愁雲慘霧。 其中周浩鼎本身循俗稱「超級區議會」的區議會 （第二）晉身立法會，今次敗選意味要另覓途徑，才有望延續立法會議員生涯，例如轉戰地區直選或功能界別，但本身這些界別已呈人滿之患，周浩鼎要找到「落腳點」並不容易，同樣情況亦適用於立法會區議會 （第一）功能界別議員劉國勳，有民建聯中人形容，二人可能隨時成為「無主孤魂」。

周浩鼎失去區議員資格，無法循超區連任立法會。（羅君豪攝）

周浩鼎有資格轉戰進出口界



周浩鼎在東涌南選區以約1400票之差敗予民主派王進洋，除了失去區會議席，更丟失超級區議會入場卷。周浩鼎於2016立法會選舉，夥拍黨主席李慧琼出戰超區，首次晉身立法會，但過去三年爭議事件甚多，隨著今次墮馬，周浩鼎要連任就要「轉跑道」。

其中一個選項是參選進出口界，該界別主要由中華出入口商會協商人選，過去多年由周浩鼎「師傅」、民建聯黃定光自動當選。年逾七十的黃定光不時傳出明年退下火線，本身是中華出入口商會常務會董的周浩鼎，有資格轉戰進出口界，但該界別已有兩名競爭者「跑馬仔」，包括近期頻頻發起「反暴力」活動的全國政協委員黃英豪，以及中出副會長、民建聯中委許華傑。

其實早在2016年，已傳出黃定光會交棒予周浩鼎，但周浩鼎最後決定參加超區選舉，若今次因區選敗選而「翻兜」進出口界，未必為商會接受。至於轉戰地區直選，最大問題是無地方「落腳」，因兩名民建聯新界西議員梁志祥、陳恒鑌料續爭連任，以周浩鼎的資歷，恐怕難令二人讓位；周浩鼎曾參加立法會新界東補選，但該區同樣有陳克勤、葛珮帆兩名「鐵膽」。

昔日「票王」劉國勳難轉區



昔日區選「票王」劉國勳亦慘遭滑鐵盧，在北區欣盛選區敗予新民主同盟林淑菁，意味明年無法循區議會（第一）界別參選立法會。劉國勳地區出身，要爭連任或只得從地區直選著手，惟其根據地位於新界東，除非有黨友願意交棒，否則有可能變成「雙失」。

有民建聯中人指，明年立法會換屆選舉，不同地方選區、功能界別呈人滿之患，難找地方「安置」周浩鼎和劉國勳，二人恐變成「無主孤魂」，該黨亦恐怕會至少失去兩席。但該人士指，二人有一定履歷，從事其他領域亦沒大問題，例如周浩鼎本身是一名律師，「只不過無咗立法會議員身份，只能接受」。《香港01》向二人查詢，暫未獲回覆。