立法會議員早前被母校安格里亞魯斯金大學（Anglia Ruskin University，ARU）褫奪名譽博士學位，有份發起行動的英國保守黨人權委員會委員Luke de Pulford早前來港，觀看香港區議會選舉情況。 Luke de Pulford今日在Twitter表示，下一個目標是行政長官林鄭月娥。

林鄭月娥在2017年獲劍橋大學沃爾森學院頒授榮譽院士頭銜。（資料圖片）

早前「成功爭取」褫奪何君堯頭銜 何批政治打壓

英國上議院議員奧爾頓勛爵（Lord Alton of Liverpool）早前去信ARU，列舉何君堯的「不當行為」，包括曾發表有關大屠殺、攻擊同性戀、攻擊女性以及種族主義的言論，促請校方褫奪何君堯的名譽博士學位。其後大學決定撤銷其博士學位，何君堯則批評批評大學有違程序公義，形容是「政治打壓和未來鬥爭的開端」。

Luke de Pulford早前來香港視察區議會選舉，「碰巧」遇上當時在街上拉票的何君堯，隨即拍片再向何表示，自己有份促成對方被「DQ」博士學位，何則回應「OK. Good luck to you.」

Luke de Pulford今日在Twitter表示，他的新目標是林鄭月娥的劍橋大學榮譽院士名銜。

New piece on Carrie Lam’s Cambridge honour.



Time for it to go @WolfsonCam #StandWithHongKong https://t.co/UnP9GNmWmy — Luke de Pulford (@lukedepulford) 2019年11月25日

劍橋曾回應現時無打算撤銷林鄭榮譽院士頭銜

資料顯示，林鄭月娥在80年代曾得到政府資助，以公務員身份到劍橋大學進修期間，結識現任丈夫林兆波。而林鄭在2017年5月獲英國劍橋大學沃爾森學院頒授榮譽院士頭銜。

早前英國國會跨黨派小組（All Party Parliamentary Group，APPG）主席貝內特（Baroness Bennett）、副主席奧爾頓勳爵（Lord Alton）以及自由民主黨上議院外交事務發言人諾貝奧韋爾（Baroness Northover）去信劍橋大學，要求撤回林鄭頭銜。而劍橋大學回覆表示，現時並無該項打算，亦希望避免引起公眾進一步討論。