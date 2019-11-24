【區議會選舉】促成DQ何君堯博士學位　英保守黨員來港當面告知　

今日（24日）是區議會選舉投票日，其中一個焦點選區是屯門樂翠選區，事關當區有建制派惹火人物何君堯爭取連任，對戰民主黨盧俊宇。何君堯早前被母校安格里亞魯斯金大學（Anglia Ruskin University，ARU）褫奪名譽博士學位，有份發起行動的英國保守黨人權委員會委員Luke de Pulford今日親到屯門區，向何君堯表示有份促成其「DQ」博士學位，何則滿面笑容地回應稱：「Good luck to you」。

英國上議院議員奧爾頓勛爵（Lord Alton of Liverpool）早前去信ARU，列舉何君堯的「不當行為」，包括曾發表有關大屠殺、攻擊同性戀、攻擊女性以及種族主義的言論，因此他促請校方褫奪何君堯的名譽博士學位，其後大學決定撤銷其博士學位，何君堯則批評批評大學有違程序公義，形容是「政治打壓和未來鬥爭的開端」。

英國保守黨人權委員會成員、英國人權組織The Arise Foundation創辦人及董事Luke de Pulford今日在Twitter發佈短片，指自己今日在香港觀察區議會選舉，並當面向何君堯表示自己有份促成他被「DQ」博士學位，何君堯笑容滿面稱：「Ok. Good luck to you.」

樂翠選區候選人還有報稱獨立的蔣靖雯。