英國議員促收回林鄭月娥榮譽院士名銜　劍橋大學：無意有任何行動

反修例風波持續，上周有三名英國議員去信英國劍橋大學校長、副校長以及沃爾森學院（Wolfson College）院長，要求院校收回香港特首林鄭月娥的榮譽院士名銜，認為她強硬的處事方式觸發香港爆發巨大危機，無理由可繼續擁有榮譽院士名銜。 劍橋大學回覆該三名議員，指學院沒有打算就林鄭的榮譽院士名銜有任何行動，以及表明「我們會避免進一步的公眾評論。」英國保守黨人權委員會成員普爾福德（Luke de Pulford）在twitter張貼劍橋大學的回函時，呼籲香港人去信劍橋大學，解釋林鄭月娥的決策如何危及港人人權，以呼籲校方重新考慮。

上周有三名英國議員去信英國劍橋大學，要求院校收回特首林鄭月娥的榮譽院士名銜。 （資料圖片／高仲明攝）

普爾福德在twitter發帖張貼劍橋大學的回函。沃爾森學院在信中稱關注港人目前正面對的局面，學院信奉尊重、信任、互相理解等價值，但香港的動盪正對這些價值帶來威脅，院長已去信林鄭月娥，對此表達關注。

學院又指，沒有打算就林鄭的榮譽院士名銜有任何行動，以及表明「我們會避免進一步的公眾評論。」普爾福德呼籲香港人去信予院長，解釋林鄭月娥的決策如何危及港人人權，以呼籲校方重新考慮。

So @ProfJaneClarke @WolfsonCam president doesn't want to revoke Carrie Lam's honorary fellowship. Perhaps friends in #HongKong and beyond could write to her *politely* explaining how Lam's decisions have imperilled human rights in their city, and asking her to reconsider. pic.twitter.com/Y11mnhfdnY — Luke de Pulford (@lukedepulford) 2019年11月21日

林鄭月娥是學院37名榮譽院士之一，她在2017年5月獲英國劍橋大學沃爾森學院頒授榮譽院士頭銜。

三名英國上議院議員，包括最近為關注香港局勢而成立的國會跨黨派小組（All Party Parliamentary Group，APPG）主席貝內特（Baroness Bennett）、副主席奧爾頓勳爵（Lord Alton）以及自由民主黨上議院外交事務發言人諾貝奧韋爾（Baroness Northover）上周二去信劍橋大學，要求緊急收回林鄭月娥的榮譽院士頭銜。而旅英港人亦在上周六發起於劍橋大學遊行示威，百多名學生、校友及民眾參加，他們敦促校方撤銷林鄭月娥的榮譽院士頭銜。