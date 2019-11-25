中環撞正「和你Lunch」遭示威者潑水　葉劉fb：惡言相向無助溝通

新民黨於今屆區選「全軍覆沒」，主席葉劉淑儀心情可以想像，下午牙痛到中環「整牙」時，更遭「和你lunch」活動的示威者包圍，並以粗言穢語指罵及潑水。 葉劉晚上於其facebook 帖文，講述事發經過，又指明白目前的社會氛圍令市民感到焦躁不安，但強調「惡言相向無助溝通，只有坦誠的交流，才能讓社會重新出發」。

葉劉晚上於其facebook 帖文，講述在中環撞正「和你Lunch」的事發經過。

葉劉稱，中午十二時半到中環看牙醫，離開時獨自行經畢打街，遇上「和你Lunch」活動，「起初十分和平，有些女士還向我打招呼。後來在現場的記者發現我，便走上來圍著我採訪，過了不久更惹來一群為數上百、且非常粗暴的示威者。他們不斷向我指罵，言語十分不堪，還有示威者向我潑水」，最後由防暴警員護送她上的士離開。

葉劉淑儀今日下午現身中環，被途人喝倒彩，要由防暴警護送。（陳蕾蕾攝）

葉劉表示，手指在混亂中有一點擦傷，但感謝警方照顧並安全。她續指，雖然明白當今社會氛圍會令很多市民感到焦躁不安，對政府的施政非常不滿，「但是我始終認為要解決眼下的危機，最重要是回歸理性。惡言相向無助溝通，只有坦誠的交流，才能讓社會重新出發」。