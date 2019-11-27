劉江華親生仔公民力量全敗　林大輝批無人問責　會長：何咎之有

建制派在區議會選舉崩盤式落敗，其中新民黨派出28人出戰，竟告全軍覆沒，數年前與新民黨結盟、盤踞沙田多年的公民力量無人當選，這個有26年歷史的老牌政團堪稱亡黨。 曾加入公民力量的全國政協委員林大輝今早在電台節目指，公民力量多年來地區工作務實，一夜間卻滅黨，質疑為何無人問責。公民力量會長、現任沙田區會主席何厚祥表示，今次區選是「非戰之罪」，直言「沾上建制色彩就好困難」，但他不認為公力主席潘國山或新民黨主席葉劉淑儀需要下台，「有必要嗎？何咎之有？」

公民力量由劉江華一手創立，看到「親身仔」潰敗，未知有何感受？（資料圖片）

劉江華創立 曾為沙田最大黨

公民力量於1993年成立，由現任民政事務局局長、民建聯劉江華創立，他當年退出港同盟後轉投建制，另起爐灶成立公民力量主攻沙田，全盛時期在沙田區議會擁有14個議席，有「沙田執政黨」之稱。

劉江華2012年於立法會選舉連任失敗，轉跑道投身官場，開始淡出公民力量，之後公民力量在撮合下與新民黨結盟「聯婚」，壯大了新民黨在新東勢力，但對公民力量未有太大好處，更於2015年區選失利，多名資深老將落敗，翌年立法會選舉也只能為容海恩抬轎。

直至今屆區選，多名公民力量議員一早退出新民黨，只保留公力身份，例如今次區選敗予社民連岑子杰的黃宇翰，因反對馬料水填海一事與葉劉淑儀隔空罵戰，去年退出新民黨；西貢區議員譚領律於721事件後，更全退新民黨和公民力量。

公民力量黃宇翰不敵社民連岑子杰。 （資料圖片）

公民力量在區選全軍盡墨。（資料圖片）

林大輝：誰是兇手？誰要負責？

今次區選公民力量派出10多人出戰，包括公力主席潘國山、副主席林松茵，可惜無一倖免，全數落敗。曾任沙田區議員的林大輝表示，當年公力是沙田最大黨，「成個黨廿幾年咁就無咗，誰是兇手？誰要負責？無可能唔需要負責。」他認為，如政府高官、行會以至政黨領䄂都無人要問責，難以進步。

公民力量會長、今屆交棒失敗的何厚祥接受《香港01》訪問時表示，選舉失利有很多因素，今次主要是政治大環境使然，直言「沾上建制色彩就有好大困難」，但他認為與新民黨結盟或葉太無關。何厚祥說，任何團體都有消亡過程，例如以前的「前綫」，但他相信公力不會就此死亡，會繼續地區工作。

對於林大輝質疑無人問責，何厚祥指尊重對方有言論自由，但認為今次屬「非戰之罪」，在政治氣氛熱烈下，建制派始終難逃一敗，強調潘國山毋須因此辭職，「有必要嗎？何咎之有？」但他承認公力需要革新，與時並進，待黨友沉澱過後，再討論未來發展方向。