【11.26理大】校方覓一女子情緒不穩　廚房見蛆蟲　周三續搜索

警方圍堵理大行動踏入第10日，校園內仍有少量示威者留守。校方今（26日）派出多人組成多個小組，花6小時搜索校園每一間房，惟只發現到一名女示威者，其情緒亦不穩定，輔導人員正勸喻她離開。 副校長（科研發展）衞炳江教授指，校內衛生情況惡劣，強調已搜索每一間房，相信仍有人留守的可能性不高。他表示，校方搜索行動沒「死線」，會再商討應否讓警方安全小組入校。記者亦目擊學校衛生情況越來越惡劣，廚房內一盤生肉更有大量蛆蟲。 理大指，明日早上會繼續尋找留守者的工作。

副校長（科研發展）衞炳江教授（中）指，校內衛生情況惡劣。（曾梓洋攝）

飯堂廚房生肉現大量蛆蟲

記者今早到理大現場觀察，學校範圍的衛生情況明顯較早前惡劣，一袋又一袋垃圾堆積如山，不斷有蚊蟲在上打轉。而在邵逸夫樓的飯堂有大量廚餘、未清洗的碗碟，傳出陣陣惡臭味，廚房其中一放置了生肉的鋅盤，更有大量不斷蠕動的蛆蟲。

副校長：校內衛生情況「惡劣」

理大副校長（科研發展）衞炳江教授今日帶同5位院長 、2位副校長、1名校董及多名教授，組成7隊小組，當中包括專業輔導員、醫療人員、社工和保安同事等，由上午9時30分開始到校園各處尋找留守者，搜索校園每一間房，直至下午3時30完成，歷時6小時。

衛炳江會見傳媒時指出，各座大樓有不同程度破壞，並發現不少危險物品、化學品、汽油彈等，而洗手間、餐廳久沒打理 ，衛生情況「惡劣」。

發現一名女示威者

工程學院院長文効忠教授指，於學生會大樓發現一名女留守者，年齡超過18歲，並非理大學生，身體虛弱且情緒不穩，「當時佢訓喺梳發，冇咩反應。」現時仍由輔導員與她對話，勸喻她離開校園。

對於有沒有人尚留守於校園，衞炳江形容「很難答」，強調已搜索每一間房，認為可能性不高。他重申，一直與警方有溝通，校方的搜索行動沒「死線」，會再商討應否讓警方「安全小組」入校。他表示，只會在確認留守者全數離去，並清理校園危險化學品後，才會清潔校園。

理大：明早將繼續尋找工作

理大於下午4時30分發聲明，指協助小組在尋找過程中，發現各座大樓受到不同程度破壞，尤其是圖書館水浸情況嚴重，停車場有不少車輛受到破壞，並有多部車輛的油缸被打開。小組也在大樓及校園各處發現多種危險物品及汽油彈。

為避免校園尚有任何留守者，校方決定明日早上繼續尋找工作，並考慮再度增加小組人手。校方又呼籲，留守者可主動聯絡他們，電話號碼為55136392。