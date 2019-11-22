【人權法案】郭榮鏗：中大、理大事件加快人權法案通過

美國參議院早前通過《香港人權與民主法案》，眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）11月21日在跨黨派議員見證下，將《香港人權與民主法案》送出國會並遞交總統特朗普（Donald Trump）簽署。公民黨法律界議員郭榮鏗在接受港台節目《千禧年代》電話訪問時表示，中文大學、理工大學衝突事件加快美國參眾兩院通過《人權法案》，而據外電指特朗普很快會簽署。郭並認為，《人權法案》是提醒中央及特區政府不應破壞「一國兩制」。

郭榮鏗表示，《人權法案》或會影響擁有公權力的官員，尤其是涉及保安及警隊。而對於是否會影響到香港的特別關稅區和國際金融中心地位，他則認為不會輕易影響，強調美國國會1992年提出並通過的《香港關係法》本就是與一國兩制掛鈎，人權法案的通過是為了提醒中國政府破壞香港的法治和人權，會有後果。

郭認為，美國國會通過有關法案是提醒中央及特區政府，香港的特殊地位及國際金融中心地位不是可以「又食又拎」，不能一邊削弱「一國兩制」及香港的法制、人權，另一邊則「食盡」香港作為一個國際金融中心的地位。

郭：料特朗普簽署機會大

郭榮鏗早在8月時曾應約訪美，討論香港局勢，他表示當時有美國商界人士反對《香港人權與民主法案》，部分議員也對法案有保留，「無咁積極」；而香港現在的局勢急速下跌，尤其是發生中大及理大事件之後，法案通過的速度加快。他表示美國共和黨議員現時非常支持香港，特朗普則一方面擔心遭彈劾，另一方面亦有2020年選舉考量，因此「簽署機會好大」。

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，右）把《香港人權與民主法案》送出國會並遞交總統特朗普（Donald Trump）簽署（路透社）

郭：法工委、中聯辦言論是向香港法庭施壓

另外，高等法院裁定政府引用《緊急法》通過《禁止蒙面條例》違憲，惹來全國人大法工委批評，指只有人大常委會有權判定香港法律是否符合《基本法》；其後中聯辦表示，最終判斷權毫無疑問屬人大常委會。郭榮鏗認為，中聯辦說法或是因為法工委的言論「講大咗」，而有關言論是為了向香港的法庭施壓，「提醒你小心啲，否則人大會釋法。」郭批評相關評論有政治考量，認為本地的一些法例，人大不需要釋法。