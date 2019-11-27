【立法會．直播】涂謹申質疑警槍傷示威者　何君堯指警隊善良

區議會選舉塵埃落定，多名建制派雙料議員下馬，立法會今（27日）早11時復會，民建聯周浩鼎、劉國動、建制派何君堯等敗選者勢成追訪焦點。保安局局長李家超、運輸及房屋局局長陳帆等官員，亦會回應議員口頭質詢，議題包括針對警務人員的投訴、水炮車等問題，《香港01》將全程直播。

【1415】民主黨涂謹申質詢保安局局長李家超多個警暴問題，如有警員駕駛電單車撞向示威人群、在非必要情況下槍傷示威者、拘捕在示威活動現場視察的區議員等，至今有否警員接受調查期間被停職。

李家超回應指，部分指控忽略事情始末，不完全反映事實描述，認為指控不公平。他續指，在調查階段未有最終結論時，並無任何對警員採取因為投訴的行動，除北區醫院事件中的警員立即被停職及提出刑事程序，其他事件會在調查後公平公正適當處理。



建制派議員何君堯表示，警方在止暴制亂作出很大貢獻，使用的武力屬於基本及低程度，形容警隊善良。

涂謹申質疑警察向示威者開槍。（資料圖片）

【1320】譚文豪指梁君彥「幫住晒啲官」

教育界立法會議員葉建源就水炮車使用提出口頭質詢，問及警方出動水炮車時有否按指引操作、身體或財物無辜被水炮車射中的市民如何能申索補償以及在理工外遭水炮車射中的記者現時情況等。

李家超回應時指，警方有責任維持秩序，若出現堵路、非法集結等行為，嚴重威脅安全時警方會採適當行動，但強調使用武力前會向警方發警告。他指，水炮車目的是驅散人士，使用的噴水裝置有特別規則，他強調所用的顏色物料無毒，不會對公眾健康有風險。

譚文豪表示，自己當日在清真寺外遭水炮車射中，身體感到灼熱和痛楚，問及政府是否藍色水劑是否加入催淚的化學品物，質疑李家超避答問題，僅稱使用的顏色物料無害。李家超表示，不會說明警方每次的行動細節，但強調據警方的資料說明在使用水炮車時可能會加入催淚水劑，其用途與胡椒噴霧相若。

譚文豪其後追問但遭梁君彥拒絕，譚稱對方「幫住晒啲官」，梁君彥要求他收回指控，指議員在會議廳的舉止要適當和尊重。譚文豪強調剛才發言時已經關咪，拒絕收回。及後立法會議員區諾軒提出規程問題，問及梁君彥為何指控譚文豪，梁隨即宣布會議暫停。

公務員事務局局長羅智光。（資料圖片）

【1212】蔣麗芸倡揪出網上造謠者

在口頭質詢環節，民建聯蔣麗芸指坊間有太多謠言，包括831太子站有死人、警方驅散人群導致「人踩人」，質疑警方為何不多作澄清，避免市民被誤導，更提倡揪出網上造謠者。保安局局長李家超表示，警方過去一直在不同澄清不實傳聞，例如網上有人指控警察擲磚，他批評有人刻意造謠、立心不良，又指虛報有人犯罪屬違法。



【1145】新民黨主席葉劉淑儀提出口頭質詢，問到特首會否行使《基本法》第四十八條第(四)項賦予的行政權力，並參考《宣誓及聲明條例》，制訂政策及發布行政命令，要求所有公務員(包括新入職公務員)，宣誓擁護《基本法》及效忠香港特區。由於葉劉不在席，由黨友容海恩代為讀出質詢內容。

公務員事務局長羅智光回應指，正應立法會議員建議，著手研究是否要求所有公務員宣誓擁護基本法和效忠中華人民共和國香港特別行政區，期望明年暑假前有結論。

羅智光又指，政府要考慮設立宣誓安排的目的、效果、推行方式、宣誓的適用對象、構成違反誓言的行為，以及一旦出現拒絕宣誓或違反誓言的後果等。

另外，羅智光表示，6月以來共有43名公務員被投訴參與非法集結或暴力活動，或公開詆毁一國兩制，當局已根據既定機制，將投訴轉交相關部門跟進。