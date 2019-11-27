【立法會】光頭警長微博批林鄭　田北辰問政府點忍？羅智光咁答..

立法會今（27日）舉行大會會議，新民黨主席葉劉淑儀提出口頭質詢，問及特首會否行使《基本法》第48條，要求所有公務員宣誓擁護《基本法》及效忠香港政府。 公務員事務局局長羅智光表示，局方就有關問題已有初步構思，預計明年暑假前會有結論。他稱當局正考慮設立宣誓安排的目標和期望效果、拒絕宣誓或違反宣誓的後果等因素，強調會在不同方面研究。 日前在區選落敗的實政圓桌田北辰表示，不點名指有公務員公開在微博批評特首林鄭月娥，又指有警員於內地微博造謠，指區議會選舉有一半廢票，挑撥中港人民感情，問羅智光是否知悉事情，「請問呢個case（個案）你點忍呀？」羅智光僅稱，就現時機制，公務員的行為和操守要根據《公務員守則》，如有違規情況，有關部門的管理層會跟進，他不會就個別事件評論。

對於有紀律部隊早前在工作時發生爭執，羅智光認為情況不理想，已經提醒各部門迅速處理兩者之間的誤會，避免影響公眾觀感。（資料圖片/盧翊銘攝）

光頭Sir稱區選逾半廢票 田北辰關注有人造謠

在內地爆紅的警署警長劉澤基近月經常在微博論政，早前公開指摘林鄭月娥與「勇武派」見面，質疑「這樣還是法治嗎？」、「我日後怎樣執法？」、「真的是誰大誰惡誰正確？！公理何在？！」等，有「粉絲」留言批評林鄭，包括「說白了林鄭根本不會從政執法」。劉澤基前日又於微博聲稱，區選有57%廢票，被選舉事務處批評造謠。

羅智光表示，公務員要奉公守法、不偏不倚、政治中立，需對特首及港府忠誠，在表達意見時，應確保不會與職務有利益衝突，否則有損政治中立的原則，強調會嚴肅跟進違規情況。對於有紀律部隊早前在工作時發生爭執，羅智光認為情況不理想，已經提醒各部門迅速處理兩者之間的誤會，避免影響公眾觀感。

多名建制派提問時均不客氣，批評羅智光的回答「遊花園」，經民聯石禮謙問及，特首會否根據《基本法》第48條，要求所有公務員宣誓擁護《基本法》及效忠香港政府，羅智光僅回應會研究現行框架下是否完成，強調擁護基本法是必需的要求。

張宇人兩度提問研究的時間表， 羅智光稱局方以開放態度處理，目標在明年暑假前會有結果。（資料圖片/盧翊銘攝）

羅智光：正研究公務員宣誓效忠基本法 明年暑假前有結果

自由黨張宇人問及，研究需時多久，「明年今日定下個月今日？」羅智光指會按機制下認真研究和處理，當張宇人再度追問，羅智光回答稱局方以開放態度處理，目標在明年暑假前會有結果。

在區議會落馬的工聯會何啟明關注，有公務員在私人時間表達政治意見，他稱在周日區議會選舉中出現不少相關情況，當日有職員在點票完成後公然企起身支持自己心儀的候選人，問及是否政治中立，會如何處理？羅智光稱，公務員要緊守政治中立，時刻都要做，但強調不會評估個別個案。