【公務員】醫療輔助隊聘行動及訓練主任　起薪24K　無須大學畢業

醫療輔助隊現正招聘行動及訓練主任，主要負責為醫療輔助隊志願人員及政府人員籌辦及教授急救課程、在災難及緊急事故發生期間及發生之後，執行行動任務等，起薪點為24,270元。申請人須持有有效的急救證書，無須大學畢業。

初步入選的醫療輔助隊行動及訓練主任申請人會獲通知參加體能及職能測試，以及工作相關表現測試，並須通過這些測試方獲考慮入選面試。 （資料圖片）

醫療輔助隊行動及訓練主任主要負責為醫療輔助隊志願人員及政府人員籌辦及教授急救課程，包括保存訓練及／或行政記錄；會見、甄選欲加入醫療輔助隊的申請人；及在災難及緊急事故發生期間及發生之後，執行行動任務。

入職條件：

在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或在香港中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷；

符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；

具教學才能，能策劃、籌辦訓練活動及督導其他人員；

持有有效的急救證書，並具備一般護理常識；

能操流利英語及廣東話。

初步入選的申請人會獲通知參加體能及職能測試，以及工作相關表現測試，並須通過這些測試方獲考慮入選面試。

醫療輔助隊行動及訓練主任招聘詳情（按圖了解）：

+ 7 + 6 + 5

人工福利：

成功獲取錄者將會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。起薪點為24,270元，頂薪為55,705元。獲取錄的人員須加入醫療輔助隊成為志願隊員。他／她須不定時工作，包括在晚間、周末、周日及公眾假期，並須穿著制服工作。 此外，職位附帶福利包括有薪假期、醫療及牙科診療。在適當情況下，公務員更可獲得房屋資助。

申請詳情：

此職位的截止申請日期為11月29日，接受網上、郵寄和親身遞交申請。如在網上遞交申請，必須於截止申請日期後的一星期內郵寄急救證書副本到相關地址，並於信封面及文件副本註明網上申請編號。

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