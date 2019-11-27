【逃犯條例】累發射19實彈　4800橡膠子彈　何君堯：警隊善良

修例風波發生至今近6個月，民主黨立法會議員涂謹申就警務人員在公眾活動的執法情況於立法會提出口頭質詢，保安局局長李家超表示，6月9日至11月12日期間，警方就示威暴力行為共發4,800枚橡膠子彈，而至11月18日，警方共於13宗案件中發19枚實彈，有3宗實彈擊中人。

李家超表示，警方就警員開實彈槍有嚴格指引及規定。（資料圖片）

李家超：警員開實彈槍有嚴格指引

李家超表示，警方就警員開實彈槍有嚴格指引及規定，為保護警務人員自身及任何人免生命受威脅下才會使用適當的武力。13宗實彈槍案件中，有9宗涉及1發子彈，兩宗涉及兩發子彈，及兩宗涉及3發子彈。

其中3宗案件有實彈擊中人，包括10月1日荃灣擊中涉嫌人左肩膀附近、10月4日元朗擊中涉嫌人左大腿、11月11日西灣河擊中擊中涉嫌人右前腹。

稱部份指控忽略事情始末不公平

涂謹申又關注，警員駕駛電單車撞向示威者、向正在採訪的記者發射海綿彈、近距離向旁觀市民和記者的臉部噴射胡椒噴霧、喝駡和拘捕旁觀市民、拘捕在示威活動現場視察的區議員等。李家超回應指，部分指控忽略事情始末，不完全反映事實描述，認為指控不公平，稱調查後會公平公正處理。

何君堯表示，警隊有必要改善配備，如確保催淚彈供應及購置新裝甲車。（資料圖片）

何君堯指警隊有必要確保催淚彈供應

建制派議員何君堯指出，擁正常思維的人都明白警方在「止暴制亂」作很大貢獻，形容警隊善良。他亦提到，警隊所使用的武力屬基本及低程度，指有必要改善配備，如確保催淚彈供應及購置新裝甲車。