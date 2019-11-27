【逃犯條例】11月首兩星期1318人被捕　17人無條件釋放

由6月的反對《逃犯條例》修定而引發的大型警民衝突持續而今仍未完全平息，至今的驅捕人數持續急升，今日（27日）的立法會質詢中，議員郭榮鏗問到有關被捕人數等問題，保安局局長李家超以書面回覆時指，單單本月1日至14日的因參與有關活動拘捕數字，當中包括違反《禁止蒙面規例》而被捕人數為1318人，其中116人已經或正在司法程序，17人無條件釋放，但對於有關警方調動車輛方面，指相關資料涉及警方的行動細節，不作公開。

本月1日至14日的因參與有關活動拘捕數字，當中包括違反《禁止蒙面規例》而被捕人數為1318人。（資料圖片/李澤彤攝）

李家超表示，由今年 6 月初至今，本港有超過900宗示威、遊行和公眾集會，當中很多演變成暴力違法活動。本月1日至14日的因參與有關活動拘捕數字，當中包括違反《禁止蒙面規例》而被捕人數為1,318人，當中1,185人的個案仍在調查中，116人已經或正在司法程序，17人無條件釋放；10月份被捕人數為1,189人，當中991人的個案仍在調查中，141人已經或正在司法程序，57人無條件釋放。

他提到，由6月9日至11月14日，涉及有關活動的被捕人數一共為4,317人，當中3,508人的個案仍在調查中，644人已完成司法程序，167人無條件釋放。

10月5日至11月14日 因蒙面法被捕人士有３人獲釋

此外，他提到，高等法院於上周五（22日）就《禁止蒙面規例》的司法覆核案件的裁決作出命令，宣告《緊急情況規例條例》不符合《基本法》及《禁止蒙面規例》違憲並失效，但同時就上述命令頒下暫緩執行命令,為期7天至11月29日。由10月5日至11月14日,有關《禁止蒙面規例》（第3條）的拘捕數字為627人，當中529人仍在調查中，95人已經或正在司法程序，3人無條件釋放。

由6月9日至11月14日，涉及有關活動的被捕人數一共為4317人。（資料圖片/羅君豪攝）

此外，任何被捕人士一般不會被羈留超過48小時，任何人士被警方拘捕後，會盡快被帶到值日官前，確定其拘捕及拘留的合法性，及後交由調查隊伍調查，他表示，警方之後會決定是否需要羈留有關被捕人士。