【人權法案】黃之鋒：將推動加辣法案　唐英年：鄙視美國做法

美國總統特朗普正式簽署《香港人權與民主法案》，使法案正式成為法律，外交部、港澳辦、中聯辦等接連發聲明反擊，特區政府亦對法案成為美國法律表示強烈反對，批評法案明顯干預香港的內部事務，更會損害香港和美國之間的關係和利益。 香港眾志秘書長黃之鋒表示，特朗普簽署《人權法案》是港美關係的里程碑，象徵在中美貿易戰之下，美國仍然重視香港爭取人權及民主狀況。黃之鋒稱，未來會積極收集各界意見，建議制裁名單，包括將警員、選舉主任及政府官員等納入制裁名單。 全國政協常委唐英年表示，會以鄙視的眼光看待美國做法，他認為美國粗暴干預不涉及其內政的事務，相信中央及特區政府不會在政策上有任何改變。

黃之鋒今日（28日）見記者時表示，特朗普簽署的是參議院版本，當中的制裁名單未涵蓋家人部分，故會繼續游說美方「加辣」法案。他認為，如果香港政府官員和警員都是愛港愛國，自然不會在美國有物業，應該支持祖國的繁榮穩定。

他又稱，未來會與眾志成員到世界各地爭取設立類似的制裁機制，造成骨牌效應，包括英國，相信會對不少香港官員及公務員構成壓力。

香港眾志秘書長黃之鋒表示，美國總統特朗普簽署《香港人權與民主法案》是港美關係的里程碑，象徵在中美貿易戰之下，美國仍然重視香港爭取人權及民主狀況。（高仲明攝）

楊岳橋：反映國際社會支持港人爭取民主

公民黨黨魁楊岳橋表示，歡迎美國總統特朗普簽署《香港人權及民主法案》，他認為特朗普簽署法案反映國際社會支持港人過去六個月爭取民主，同時讓香港政府知道本港的國際金融中心地位並非理所當然。

楊岳橋促香港政府按國際標準落實「一國兩制」，強調「一國兩制」必然真誠地實施，並真真正正保障香港人的人權。

公民黨黨魁楊岳橋表示，歡迎美國總統特朗普簽署《香港人權及民主法案》，他認為特朗普簽署法案反映國際社會支持港人過去六個月爭取民主。（吳倬安攝）

唐英年：美國自身都做不好

全國政協常委唐英年接受傳媒查詢時表示，會以鄙視的眼光看待美國做法，他認為美國粗暴干預不涉及其內政的事務，相信中央及特區政府不會在政策上有任何改變。



唐英年說，中國有句說話「修身，齊家，治國，平天下」，認為美國自己在修身方面都做不好，有很多槍擊案，但就認為自己有權處理別國的事，等同以雙重標準，衡量別人。