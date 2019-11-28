【逃犯條例】特朗普簽署《香港人權與民主法案》　港府︰強烈反對

美國總統特朗普正式簽署《香港人權與民主法案》。香港特別行政區政府今日（28日）回應指，「對該法案以及另外一項有關香港的法案成為美國法律表示強烈反對」，並指對美方無視港方多次就兩項法案提出的切實關注，亦表示極度遺憾。港府認為，兩項法案「明顯干預香港的內部事務，既無必要，亦毫無理據，更會損害香港和美國之間的關係和利益。」發言人重申，外國政府及議會不應以任何形式干預香港特別行政區的內部事務。

美國總統特朗普正式簽署《香港人權與民主法案》。（資料圖片）

政府發言人表示，「兩項法案並不合理，當中《香港人權與民主法案》以人權及民主為名，但實際上部分條文涉及出口管制和香港執行聯合國制裁措施，根本與香港的人權和民主無關。兩項法案更會向示威者發出錯誤信息，無助緩和香港局勢。」

發言人並指，「美國在香港擁有龐大經濟利益，包括在過去十年從香港賺取在美國的全球貿易夥伴中最高的雙邊貿易順差，單是去年已超過330億美元。美國單方面改變對香港的經貿政策，將會對雙方的關係及美國的利益產生負面影響。此外，香港和美國在出口管制及執法方面一向有緊密合作。」

特區政府希望美國政府採取務實態度，以香港和美國的互惠關係和美國在香港的利益為依歸，維持對香港的經貿政策和原則立場，繼續尊重香港作為一個單獨關稅地區的地位。