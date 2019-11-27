【區議會選舉】傳真社：五票點最後一小時改投票人數　最多差89票

區議會選舉已經完結，惟點票過程至今仍有爭議。傳真社報道指，據集到的「每小時投票人數」的表格統計，共有37個票站曾修改紀錄，其中五個在點票階段修改最後一小時的「累計投票人 數」，修改前後相差12票至89票，最嚴重的是黃大仙彩雲南香港幼稚園協會幼兒學校票站 （H2201）。而將發出選票與最後參選人得票總和比較，有三個票站相差票數超過百分之一。

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傳真社向公眾收集全港投票站的「每小時投票人數」表格，藉此監察票站運作。據統計有37個票站曾修改紀錄，其中5個在點票階段修改最後一小時的「累計投票人數」，修改前後相差12票至89票。將發出選票與最後參選人得票總和比較，有3個票站相差票數超過百分之一。



37個曾修改資料 僅得15個加簽證明

傳真社於選舉日向公眾收集全港452個選區、共615個一般投票站的「每小時投票人數」（P15表格）取得601個票站完整填寫的表格，當中443個選區集齊區內所有票站的P15表格。審視過601個票站的P15表格，發現今年至少37個票站曾經修改「每小時投票人數」或「累積投票人數」的紀錄，修改票數由1票至125票不等，其中有9個票站修改選票數目為100張，由於選票以100張為一疊，估計有關修改與點算票根出錯有關。上述37個曾修改資料的票站中只有15個有人在修改處加簽。

今年有5個票站在點票階段修改最後一小時投票人數，與修改前相差12票至89票不等，包括東區渣華道體育館票站（C1901）相差13票、屯門區井財街社區會堂票站（L1102）相差28票、元朗區香港青年協會洪水橋青年空間票站（M1401）相差12票、黃大仙區黃大仙官立小學票站（H0201）及香港幼稚園協會幼兒學校票站（H2201），分別相差2票及89票。

2019年區議會選舉在11月24日舉行，投票率達71.2%，是史上最高。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

其中黃大仙區香港幼稚園協會幼兒學校票站（H2201），其P15表格直至晚上9時30分至10時30分時段一直沒有更改，最後一小時的投票人數為195人，但隨後換上另一張最後一小時投票人數為284人的表格，投票人數多了89人，除此之外其他時段的數字沒有更改。不過，新的P15表格上沒有任何加簽或顯示數字已修改，如非有新舊表格相片作比對，市民難以知悉數字曾被修改。



選舉事務處未公開監獄等選票數目

另外，傳真社以各區P15表格與最後公布的參選人得票總和比較，核對票站發出選票與投票人數是否相符，由於選舉事務處未有公開每個票站收到的無效票，以及來自懲教所、監獄或警署專用投票站的選票數目，因此未能準確核對選票數目，僅能以選票相差的百分比作參考。

當中相差比例最高的選區是屯門兆置選區（L02），根據該區兩個票站的P15表格，總投票人數為7,572人，但最終兩名參選人得票共有7,421票，即票站發出票數比參選人得票總和多出151票，佔總票數百分之1.99。

若以超過百分之一劃界，另有馬灣（K11）及沙田市中心（R01)兩個選區發出的票數，比參選人得票分別多出53票（1.02%）及75票（1.02％）。 若以相差百分之0.5劃界，443個有完整15小時數據的選區中，有81個發出選票數目多於參選人得票總數的比率超過百分之0.5。上述選票相差，沒有計算無效選票，以及來自專用投票站選票數目。

根據《2019年區議會一般選舉：投票站主任、副投票站主任、助理投票站主任、地區聯絡主 任工作手冊》及《2019年區議會一般選舉：投票助理員及投票站事務員工作手冊》第6部分， 投票助理員（統計）須於每小時15分（最後1次為晚上10時30分）計算並紀錄每張發票櫃檯在該時段內發出的選票數目，比對時段開始時分發到櫃檯，及時段結束時櫃檯剩餘選票的首尾順序編 號，由助理投票站主任（統計）計算出整個投票站在過去1小時內的投票人數，最後填寫P15表格。