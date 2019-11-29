【人權法案】葉劉稱不擔心被制裁：發表評論都算嚴重違反人權？

美國白宮11月27日宣布，總統特朗普正式簽署《香港人權與民主法案》，意味着法案正式成為美國法律，當中包括美國總統需向國會提交一份「打壓香港人權自由」的制裁人士名單。新民黨主席、行政會議成員葉劉淑儀接受《香港01》查詢表示，不擔心會被列入制裁名單，因特法案指明制裁的人士是「嚴重違反人權」（gross violations of internationally recognized human rights in Hong Kong），與她所作的根本是風馬牛不相及，「唔通發表評論（逃犯法例）都叫嚴重違反人權」？

葉劉強調，根據特朗普簽署的法案，制裁條款不適用於香港特區政府在今次修例風波的行為，遑論是她，所謂制裁不知從何說起。（資料圖片／歐嘉樂攝））

葉劉淑儀表示，今日美國商會成員在午宴時向她解說，特朗普簽署的版本，用字的強烈程度已淡化，用了「gross violations」（全句：other gross violations of internationally recognized human rights in Hong Kong），即「嚴重違反人權」，以她的情況根本不適用：「唔通發表評論（逃犯條例）都叫嚴重違反人權？」另亦有歐美外交官曾向她表示，美國這些條例一般是用來制裁「屠殺平民的軍閥」，與香港的情況風馬牛不相及，「唔止我，香港特區政府亦不會被制裁，騷亂六個月了，警察沒有打死一個人，在英國（2011年倫敦騷亂事件）打了五個人，國際社會也沒有說要制裁。」

葉劉強調，根據特朗普簽署的法案，制裁條款不適用於香港特區政府在今次修例風波的行為，遑論是她，所謂制裁不知從何說起，「是有人想搞事，成日嚷着要制裁呢個，制裁嗰個，但又唔睇清楚法案文本點寫。」