【逃犯條例】林健鋒撰文　籲政府正視民意

修例風波至今接近半年，示威者提出的「五大訴求」政府並無完全接受，調查警方濫用權力及武力的聲音亦未有正面回應。剛過去的區議會選舉建制派大敗，其後行政長官林鄭月娥指正考慮成立獨立檢討委員會，但示威者普遍「唔收貨」。 經民聯副主席兼立法會議員林健鋒在報刊專欄上表示，政府有責任回應民意，又指該黨會以扎實工作贏回街坊的心。

指建制派候選人已展示堅毅專業精神

林健鋒在《星島日報》專欄發表題為〈實事求是 擺脫困局〉的文章，表示無數市民都希望看到社會重回正軌，區議員可以實事求是。

林健鋒回顧區議會選舉，表示建制派候選人都面對很大壓力，付出極大努力，甚至遭暴力恐嚇，辦事處遭縱火，海報被破壞，競選工程受到干擾，但亦絲毫沒有退縮，充分展示其堅毅和專業的精神。又鼓勵落選者不應氣餒，要以更扎實的地區工作、更好的服務質素、更主動的服務精神，贏回街坊的心。

至於今次修例風波影響區選，林健鋒表示地區人士應致力與市民一同改善民生，既向政府提出有關地區建設的政策建議，亦嚴正指出政府政策的不足，表達市民圍繞民生議題的訴求。

政府有責任更準確、適時回應

他評論香港當前情況，表示社會變得愈來愈政治化，任何事可以通過不同渠道無限發酵，導致民怨沸騰。林健鋒表示，政府有責任更準確、適時回應有關問題，避免政府凌駕民生。同時要正視民意、執行一切能平息紛爭的可行方法，盡早回復和平、理性的討論。