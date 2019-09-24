經民聯倡重建19條舊公屋邨　稱可增加13.5萬個單位

經民聯今日（24日）召開記者會，公布「推動公屋重建研究報告」。 立法會議員經民聯主席盧偉國表示，政府可在新一份施政報告中提出大型公屋重建計劃，從而增加公屋單位數量，減少輪候冊人數。 報告建議政府可以重建19條樓齡超過40年的公共屋邨，包括模範邨及西環邨等屋邨。報告估算，重建後可提供多達20萬個單位，比原本單位的數目多出約13.5萬個單位，稱可滿足現時最少一半輪候冊上的申請。

盧偉國補充，現時未來數年的公屋建屋量遠遠達不到《長遠房屋策略》的目標 ，而一般公屋的申請者需要5.4年才可以上樓，距離3年的目標甚遠，加上獲安置的公屋個案比新登記輪候個案少，供應「愈追愈落後」。

林健鋒：應盡用地積比 及放寬高度限制

經民聯立法會議員林健鋒稱，政府不應對重建舊公屋屋邨採取拖字訣，否則「問題永遠解決唔到」，而此方案更不需要另覓土地。

林健鋒補充，政府可考慮每年制定重建推展計劃，及設立公屋重建基金以應付重建。而重建公共屋邨時，亦可以盡用地積比及放寬高度限制，盡量提供更多公屋單位。政府亦應考慮在舊屋邨內的社區用地，例如空置學校，球場，社區中心等地方興建安置屋邨，令受影響居民維持社區網絡，無需重新適應新環境。

經民聯提議政府在新一份施政報告中提出大型公屋重建計劃，從而增加公屋單位數量，減少輪候冊人數。(資料圖片/黃廸雯攝)

另一位經民聯立法會議員梁美芬亦稱，政府可以考慮改建工廈作中轉房屋，以及讓受影響居民優先購買綠置居單位。

應研土地收回條例 可考慮郊野公園邊緣建屋

被問及如何看待其他房屋政策，林健鋒表示，運用土地收回條例是要兼顧新界人的感受，並諮詢相關持份者。盧偉國則稱，政府應務實研究引用土地收回條例，尤其其補償機制要有彈性及透明度，亦認為可考慮在郊野公園邊緣建屋。

認為空置率非對症下藥 憂稅項轉嫁消費者

此外盧偉國認為，現時香港私人樓宇空置比率不高， 「睇唔到有人囤積居奇」，而徵收空置稅的後果可能會轉嫁至消費者，「可能冇人受惠於呢個方案」，並指空置稅並非對症下藥，最重要的是解決土地供應。